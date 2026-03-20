Netanyahu susține în ziua 21 de război că Iranul este decimat și Israelul câștigă

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 21-a zi, iar declarațiile belicoase ating cote maxime. Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că victoria este aproape, în timp ce Garda Revoluționară Iraniană a revendicat avarierea unui avion american F-35 și a lovit o rafinărie de petrol din Haifa.

Netanyahu: „Noi câștigăm, iar Iranul este decimat”

Într-o conferință de presă, premierul israelian a adoptat un ton triumfalist. Benjamin Netanyahu a declarat că Iranul nu mai are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a fabrica rachete balistice. Mai mult, acesta a afirmat că Iranul „este mai slab ca niciodată”, în timp ce Israelul este o putere regională „și unii ar spune chiar o putere mondială”.

Acesta a susținut că Israelul și Statele Unite „protejează întregul Orient Mijlociu – și îndrăznesc să spun, întreaga lume”. După 20 de zile de lupte, mesajul este clar: „noi câștigăm, iar Iranul este decimat”.

Potrivit lui Netanyahu, arsenalele de rachete și drone ale Iranului sunt „degradate masiv” și a promis că „vor fi distruse”. Obiectivul declarat al războiului rămâne eliminarea amenințărilor nucleare și a rachetelor balistice „înainte ca acestea să fie îngropate adânc sub pământ și să devină imune la atacurile aeriene”. O astfel de victorie, a mai spus el, ar crea condițiile necesare pentru ca poporul iranian să „își însușească libertatea de a-și controla propriul destin”.

Iar detaliile oferite au fost specifice. Netanyahu a spus că Israelul și SUA „distrug fabricile care produc componentele necesare pentru fabricarea rachetelor, eliminând baza lor industrială într-un mod în care nu am mai făcut-o până acum”, susținând că „structura de comandă și control a Iranului se află într-un haos total”. În plus, a lăsat să se înțeleagă că există semne ale prăbușirii guvernului de la Teheran: „Aș vrea să le pot dezvălui pe toate”.

Poziția Americii și incidentul F-35

De la Washington, lucrurile par puțin mai nuanțate. Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că nu are în vedere trimiterea de soldați suplimentari în regiune. V-ați gândit vreodată cum sună o declarație prezidențială care lasă toate ușile deschise? Cam așa.

Întrebat direct, Trump a răspuns: „Nu trimit trupe nicăieri”. Apoi a completat imediat: „Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune. Dar nu trimit trupe. Vom face tot ce este necesar.”

Numai că implicarea americană este deja concretă. Garda Revoluționară Iraniană a afirmat că a atacat și „avariat” un avion de vânătoare american de tip F-35. Incidentul a fost parțial confirmat de Comandamentul Central al SUA. Purtătorul de cuvânt, căpitanul Tim Hawkins, a declarat pentru CNN că avionul „efectua o misiune de luptă deasupra Iranului” când a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență. Din fericire, „aeronava a aterizat în siguranță, iar pilotul se află într-o stare stabilă”.

Replica dură a Teheranului

Iranul, în schimb, respinge complet tabloul prezentat de Netanyahu. Ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a transmis un avertisment extrem de dur, precizând că Teheranul a arătat doar o mică parte din capacitățile sale militare. Într-o postare pe rețeaua X, acesta a scris că „răspunsul nostru la atacul Israelului asupra infrastructurii noastre a folosit doar o FRACȚIUNE din puterea noastră. Singurul motiv pentru care ne-am abținut a fost respectul față de solicitarea de dezamorsare a conflictului”.

Avertismentul a continuat fără echivoc: „NICIUN fel de reținere dacă infrastructurile noastre vor fi lovite din nou”. Șeful diplomației iraniene a adăugat că orice final al războiului „trebuie să țină cont de daunele aduse obiectivelor noastre civile”.

Atacuri concrete de ambele părți

Dincolo de declarații, pe teren au avut loc atacuri reale. Rafinăria de petrol a Grupului Bazan din Haifa a fost lovită de un atac cu rachete.

O singură persoană a fost rănită ușor, a anunțat serviciul național de ambulanță al Israelului, Magen David Adom.

În replică, Comandamentul Central al SUA a anunțat că a distrus o fabrică de rachete sol-sol a regimului iranian, localizată în Karaj. Potrivit comunicatului CENTCOM, fabrica era folosită pentru „asamblarea rachetelor balistice care amenințau cetățenii americani, țările vecine și transportul maritim comercial”.