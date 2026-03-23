Jessi Pierce, o cunoscută jurnalistă sportivă din SUA în vârstă de 37 de ani, a murit sâmbătă dimineață alături de cei trei copii ai săi. Un incendiu violent le-a cuprins locuința din statul Minnesota, lăsând în urmă o comunitate întreagă și lumea hocheiului nord-american în stare de șoc.

Flăcările, observate de vecini

Tragedia s-a petrecut în localitatea White Bear Lake, o suburbie a orașului Saint Paul. Potrivit informațiilor furnizate de Associated Press, vecinii au fost cei care au sunat la serviciul de urgență 911 după ce au văzut flăcări ieșind prin acoperișul casei. Numai că, la sosirea pompierilor, locuința era deja mistuită de foc.

Echipele de intervenție au pătruns în interior, unde au făcut o descoperire cumplită. Au găsit trupurile neînsuflețite ale unui adult, trei copii și un câine.

O tragedie greu de descris în cuvinte.

Cauza incendiului este încă în curs de investigare. Șeful pompierilor din White Bear Lake, Greg Peterson, a transmis un mesaj comunității: „Inimile noastre sunt alături de toți cei afectați de această tragedie. Cerem comunității să se sprijine reciproc în aceste momente dificile”.

NHL: Ne va lipsi enorm

Deși autoritățile nu au publicat imediat identitățile victimelor, vestea a fost confirmată de reprezentanții Ligii Naționale de Hochei (NHL), competiție despre care Jessi Pierce scria cu pasiune. Bill Price, vicepreședinte și redactor-șef al site-ului oficial al ligii, a declarat că întreaga redacție este șocată.

„Întreaga echipă editorială a Ligii Naționale de Hochei este devastată și profund îndurerată de pierderea lui Jessi și a copiilor ei”, a transmis Price. Dar dincolo de șocul inițial, cum poți merge mai departe după o asemenea veste?

Iar aprecierile la adresa muncii sale nu s-au oprit aici. „Dragostea ei pentru familie și pentru hochei era evidentă în energia și pasiunea pe care le aducea în munca sa. Era o adevărată bucurie să lucrezi cu ea. Ne va lipsi enorm”.

Mesajul echipei Minnesota Wild

Jessi Pierce era cunoscută în special pentru materialele sale despre Minnesota Wild, echipa de hochei profesionistă din Saint Paul. Clubul sportiv a transmis, la rândul său, un mesaj public de condoleanțe.

„Jessi a fost o persoană caldă și empatică, care ținea enorm la familia sa și la cei din jur. A fost un ambasador al hocheiului în perioada în care a relatat despre Wild și NHL”, au transmis reprezentanții echipei.

Statul Minnesota este, până la urmă, unul dintre centrele tradiționale ale hocheiului din Statele Unite. Sportul este extrem de popular în regiune, iar Minnesota Wild (club înființat în anul 2000) are o bază uriașă de fani, care acum deplâng pierderea uneia dintre cele mai dedicate voci din presă.