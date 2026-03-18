Paraguay ratifică acordul UE-Mercosur ce elimină taxele pentru 93% din exporturi

Paraguay a ratificat marți acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, devenind astfel ultima țară semnatară din blocul sud-american care face acest pas. Decizia a venit după ce Camera Deputaților a votat în unanimitate pentru adoptarea tratatului, finalizând un proces care a durat ani de zile.

Un „document istoric”

Procesul de ratificare în Parlamentul paraguayan încheie un capitol important pentru blocul comercial sud-american. În ultimele săptămâni, Brazilia, Argentina și Uruguay aprobaseră deja textul semnat la jumătatea lunii ianuarie la Asunción, după nu mai puțin de 25 de ani de negocieri. Deputatul paraguayan Juan Manuel Añazco a salutat momentul, numindu-l un „document istoric”.

Iar cifrele par să-i dea dreptate. Acesta a subliniat că „93% din exporturile Mercosur vor intra în Europa fără a plăti taxe vamale”.

O mișcare așteptată de mult.

O decizie strategică

Președintele paraguayan, Santiago Peña, a calificat recent acordul drept o decizie strategică, mai ales în contextul tensiunilor globale actuale. Într-o intervenție la un forum al Băncii Interamericane de Dezvoltare (BID), el a afirmat că „promovarea cooperării între regiuni care împărtășesc valori și o viziune deschisă către comerțul internațional transmite un semnal foarte important lumii”. Până la urmă, după un sfert de secol de discuții, s-a ajuns la o finalitate.

Impactul economic în cifre

Dincolo de declarațiile politice, acordul Mercosur-UE creează o zonă de liber schimb care, la prima vedere, pare colosală. Vorbim despre o piață care reprezintă 30% din PIB-ul mondial și reunește peste 700 de milioane de consumatori. Uniunea Europeană ar urma să exporte mai multe mașini, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase către America Latină. În schimb, pe piața europeană ar intra mai ușor produse precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, orezul, mierea și soia din America de Sud.

Amenințare pentru fermierii europeni?

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple. V-ați întrebat de ce se opun atât de vehement fermierii francezi, de pildă? Pentru detractorii săi, acest acord va perturba agricultura europeană cu produse importate mai ieftine și, spun ei, care nu respectă neapărat standardele UE, din cauza lipsei unor controale suficiente. E drept că aplicarea tratatului a fost suspendată printr-un vot al Parlamentului European, ai cărui membri au sesizat justiția UE pentru a verifica conformitatea acestuia cu tratatele europene.

Si totusi, la sfârșitul lunii februarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat (spre surprinderea multora) că acordul va fi aplicat cu titlu provizoriu. O decizie imediat criticată de Franța, unde acordul este perceput ca o amenințare directă pentru agricultori.