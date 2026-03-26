Parlamentul European a aprobat joi o lege menită să accelereze returnarea migranților aflați în situație neregulamentară, o decizie susținută de 389 de europarlamentari. Proiectul, care a stârnit vii controverse, permite construirea de centre de deportare în afara UE și înăsprește vizibil regulile, reflectând o schimbare politică spre dreapta la nivel european. Alți 206 de parlamentari au votat împotrivă, în timp ce 32 s-au abținut.

Ce prevede noua lege

Regulamentul, considerat o piatră de temelie în noua strategie europeană de combatere a migrației ilegale, aduce câteva modificări radicale. Statele membre vor putea returna migranții în țări terțe care nu au legătură cu originea lor, cu condiția să existe acorduri bilaterale pentru construirea unor centre speciale, denumite „hub-uri de returnare”, pe teritoriul acelor state.

Mai mult, perioada legală de detenție pentru migranții care așteaptă returnarea va crește. Parlamentul a propus o perioadă maximă de 24 de luni, în timp ce statele membre sugeraseră inițial 30 de luni. Iar interdicțiile de intrare în UE pentru persoanele returnate ar putea avea o durată maximă nelimitată, o variantă mult mai dură decât cea de 20 de ani propusă de Consiliu.

Alianțe politice și controverse

Pentru a trece legea, Partidul Popular European (PPE), principalul grup de centru-dreapta, s-a aliniat cu grupurile de extremă dreaptă. Această colaborare a fost criticată anterior, mai ales după ce s-a aflat că proiectul a fost discutat la nivel de comisie printr-un chat secret pe WhatsApp.

După vot, o mare parte a hemiciclului a izbucnit în aplauze și urale.

Francois-Xavier Bellamy, europarlamentarul francez din PPE care a redactat textul, a scris pe X: „Vom impune un principiu simplu: cine vine ilegal în Europa nu poate rămâne”. E drept că nu toți membrii PPE au fost de acord, câțiva europarlamentari din Luxemburg, Belgia, Irlanda și Finlanda opunându-se sau abținându-se de la vot.

Opoziția acuză abandonarea valorilor UE

Grupurile de stânga au votat masiv împotriva legii, invocând probleme legate de respectarea drepturilor fundamentale. O prevedere extrem de controversată, adăugată de Parlament, permite discuții cu „entități nerecunoscute din țări terțe” în scopul readmisiei, ceea ce ar putea duce la cooperarea cu regimuri nedemocratice.

„Textul adoptat dă undă verde cooperării cu talibanii pentru a permite returnarea forțată a cetățenilor afgani. Este o renunțare totală la valorile UE”, a declarat pentru Euronews europarlamentarul Melissa Camara de la Verzi.

Pe aceeași linie, Cecilia Strada, de la grupul Socialiștilor și Democraților (S&D), a avertizat: „Nu mai este vorba despre returnarea oamenilor, ci despre trimiterea lor practic în orice țară din lume, poate una pe care nu au văzut-o niciodată”.

Dar cum s-a ajuns la un vot atât de divizat chiar și în interiorul grupurilor? Ei bine, parlamentari S&D din Danemarca, Malta și Letonia au votat în favoarea legii, aliniindu-se politicilor guvernelor lor, la fel ca și unii membri din grupul Renew Europe din țările nordice și Germania.

Ce urmează pentru regulament

Urmează negocierile finale între Parlament și statele membre, reprezentate de Consiliu. Se așteaptă ca discuțiile să fie facile, deoarece nu există diferențe substanțiale între cele două texte. Ambele părți doresc, de pildă, să includă în procedurile de deportare către țări terțe și familiile cu copii, singura excepție fiind minorii neînsoțiți.

O altă modificare importantă vizează eliminarea suspendării automate a deportării în cazul unui apel. Până la urmă, decizia va fi lăsată la latitudinea autorităților judiciare, care vor analiza fiecare caz în parte. Totuși, Parlamentul a eliminat o prevedere care ar fi permis autorităților să percheziționeze locuințele sau „alte locuri relevante” unde s-ar putea ascunde un cetățean care a primit ordin de expulzare (o prevedere care, potrivit ONG-urilor, ar fi putut duce la raiduri similare cu cele efectuate de poliția de imigrație din SUA, ICE).