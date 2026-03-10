Pentagonul anunță bombardamente record în Iran: Peste 5.000 de ținte lovite

Statele Unite au declanșat marți, 10 martie, cea mai intensă zi de bombardamente împotriva Iranului de la începutul conflictului, a anunțat șeful Pentagonului. Anunțul vine în contextul în care războiul a intrat în a zecea zi, cu un bilanț de peste 5.000 de ținte iraniene deja atacate.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a făcut declarația în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon. Potrivit publicației Adevărul, care citează Agerpres, oficialul american a subliniat amploarea operațiunilor militare programate pentru această zi.

Ziua cu „cele mai multe avioane de vânătoare”

Pete Hegseth a oferit detalii clare despre intensificarea atacurilor aeriene. „Astăzi va fi, încă o dată, ziua noastră cea mai intensă de atacuri în interiorul Iranului. Cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri”, a spus secretarul apărării. În același timp, Hegseth a menționat că „în ultimele 24 de ore” Iranul „a lansat cele mai puţine rachete pe care a reuşit să le lanseze până în prezent” de la începutul războiului.

Bilanțul primelor 10 zile: Peste 5.000 de ținte lovite

Prezent la aceeași conferință, generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a prezentat un bilanț al primelor zece zile de conflict. Forțele americane au atacat peste 5.000 de ținte pe teritoriul iranian. Printre acestea se numără 50 de nave militare iraniene și nave puitoare de mine, vizate direct de armata americană. Generalul Caine a adăugat că Pentagonul va examina o paletă de opțiuni dacă președintele american Donald Trump va da ordinul să fie escortate navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Trump amenință cu „moarte, foc și furie”

Escaladarea militară este însoțită de o retorică dură din partea președintelui american. Luni, Donald Trump a amenințat pe rețeaua sa socială, Truth Social, că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă Teheranul va încerca să blocheze fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic vital pentru energia mondială. Liderul de la Casa Albă a avertizat că SUA „vor elimina ţinte uşor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată”. Trump a adăugat că asupra lor vor domni „moarte, foc și furie”. Totuși, președintele și-a încheiat mesajul pe un ton diferit, afirmând: „Dar sper și mă rog să nu se întâmple”.

Cum a început conflictul

Războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit pe 28 februarie, printr-un atac militar coordonat lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Operațiunea a vizat infrastructura militară și lideri cheie ai regimului de la Teheran. Acțiunea a provocat o escaladare rapidă a ostilităților, Iranul răspunzând cu atacuri cu rachete și drone în întreaga regiune.

Sursa: Adevarul