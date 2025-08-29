PIB-ul SUA urcă la 3,3% în T2. Ce arată cifrele și cum este legat „efectul Trump”. Economia Statelor Unite a revenit spectaculos în trimestrul al doilea din 2025, după ce Biroul de Analiză Economică (BEA) a revizuit creșterea la 3,3% anualizat, în contrast puternic cu contracția de –0,5% consemnată în primul trimestru. Evoluția confirmă natura volatilă a activității economice americane, influențată atât de politica tarifară, cât și de condițiile financiare încă restrictive.

Cum s-a ajuns la această creștere

Principalul motor al avansului din T2 a fost reducerea importurilor, care intră negativ în calculul PIB-ului, alături de un consum ceva mai solid și o ușoară revigorare a investițiilor private. BEA subliniază că aceste elemente au compensat scăderea cheltuielilor guvernamentale. Indicatorii de cerere internă au rămas însă moderați, la circa 1,9%, ceea ce arată că dinamica nu este un „boom” generalizat.

Pe ansamblul primului semestru, ritmul anualizat se situează la 1,4%, ceea ce confirmă că economia alternează între perioade de avans și de frânare. Totodată, modelele „nowcast” ale Fed Atlanta estimează pentru trimestrul al treilea o încetinire către 2,2%, semnal că după efectele mecanice ale T2 urmează o normalizare.

Lecțiile din perioada Trump și Biden

Între 2017 și începutul lui 2020, administrația Trump a beneficiat de efectele reducerilor de taxe și de o piață a muncii extrem de dinamică. PIB-ul a crescut în medie cu 2,5% pe an, iar șomajul a coborât sub 4%, cel mai scăzut nivel din ultimele cinci decenii. Totuși, politica de tarife comerciale aplicată Chinei și altor parteneri a generat tensiuni și volatilitate. Pandemia din 2020 a pus însă capăt brusc acestei perioade, cu o scădere economică de –3,4% și creșterea rapidă a șomajului.

În timpul administrației Biden, economia americană a traversat o etapă de revenire rapidă post-pandemie, dar și un episod sever de inflație. În 2021 PIB-ul a crescut cu aproape 6%, însă în 2022 inflația a depășit 8%, ceea ce a determinat Rezerva Federală să majoreze agresiv dobânzile. Ritmul de creștere a scăzut la 1,9% în 2022, iar în 2023 s-a stabilizat în jur de 2,5%, odată cu reducerea presiunilor inflaționiste. În 2024, economia a continuat să oscileze, cu sectoare precum tehnologia și energia verde în avans, dar cu industrii tradiționale sub presiune.

Ce urmează pentru T3 și T4

BEA notează că pentru prima dată datele privind PIB-ul sunt publicate și pe blockchain, o inovație ce oferă garanția autenticității și acces rapid pentru investitori și analiști. Această transparență consolidează credibilitatea SUA pe plan global și marchează o premieră în utilizarea tehnologiilor digitale pentru guvernanță.

Pe termen scurt, direcția va depinde de consumul privat, de investițiile legate de AI și de politica monetară a Fed. Dacă dezinflația se menține, banca centrală ar putea reduce dobânzile în toamnă, sprijinind capitalul ieftin. Totuși, persistența inflației de servicii și tensiunile comerciale globale rămân riscuri majore.

În plus, ciclul investițional din tehnologie și infrastructură AI poate continua să ofere un avantaj competitiv SUA, dar depinde de costurile energetice și de accesul la semiconductori avansați. În acest context, analiștii consideră că întrebările-cheie pentru următoarele luni sunt dacă mecanismul din T2 se poate repeta, cât de rapid va scădea inflația și în ce măsură AI va ridica productivitatea.