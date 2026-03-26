Poliția italiană a făcut o descoperire șocantă în timpul unei razii într-un bloc de apartamente din Bari. Într-o cameră secretă din subsol, ascunsă în spatele unui perete fals, autoritățile au găsit o adevărată menajerie de reptile exotice, inclusiv anaconda uriașe și un caiman, folosite de infractorii locali pentru a-și intimida victimele.

Descindere într-un subsol secret

Oamenii legii din Bari, sudul Italiei, au dat peste ceea ce au numit „animale exotice și periculoase” într-un subsol transformat într-o casă de reptile clandestină. Nu era o colecție oarecare. Descoperirea a fost făcută într-un spațiu special amenajat, complet ascuns privirilor, sugerând o operațiune bine pusă la punct.

V-ați imaginat vreodată că un vecin ar putea ascunde un caiman în subsol? Ei bine, lucrurile stau fix așa în anumite cercuri.

Un adevărat arsenal zoologic

Inventarul reptilelor confiscate este, pe bune, demn de un film. Polițiștii au recuperat două anaconda verzi, fiecare măsurând aproximativ 5 metri lungime și cântărind în jur de 60 de kilograme. Pe lângă acestea, a fost găsit și un caiman cu ochelari (un tip de crocodil mai mic) de peste 1,5 metri. Despre acesta, poliția a avertizat că este „un prădător sălbatic cu fălci extrem de puternice și un comportament potențial agresiv” și reprezenta „o amenințare reală la adresa siguranței publice”.

Dar lista nu se oprește aici. Autoritățile au mai confiscat un varan de apă asiatic, o șopârlă „de dimensiuni considerabile, dotată cu gheare și o mușcătură potențial periculoasă”.

Alături de acestea se aflau un anaconda galben, un anaconda bolivian, patru pitoni birmanezi (de aproximativ 3 metri fiecare) și patru șerpi boa constrictor.

Proprietarul, un infractor de negăsit

Reptilele erau deținute de „un bărbat cu multiple condamnări penale, care este în prezent de negăsit”, se arată în comunicatul poliției.

Iar acest detaliu schimbă complet perspectiva asupra cazului.

O nouă metodă de intimidare

Dincolo de simpla deținere ilegală de animale, poliția avertizează asupra unui fenomen mult mai periculos. „Deținerea de animale exotice și deosebit de periculoase în contexte infracționale este un fenomen de îngrijorare socială semnificativă”, au transmis autoritățile. Motivul este cât se poate de clar și de direct.

Poliția a concluzionat fără echivoc: „În mai multe cazuri, aceste animale sunt folosite ca instrumente de intimidare sau ca o etalare a puterii infracționale în zonă.”