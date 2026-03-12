Polonia anunță dejucarea unui atac cibernetic iranian la un centru nuclear

Guvernul polonez a anunțat joi că a oprit o tentativă de atac cibernetic care viza o instalație de cercetare nucleară, principalul suspect fiind Iranul. Tentativa a fost dejucată de autorități, iar reactorul funcționează în condiții de siguranță.

Ministrul polonez al digitalizării, Krzysztof Gawkowski, a confirmat incidentul, precizând că Polonia a „identificat o tentativă de atac cibernetic asupra serverelor Centrului Național pentru Cercetări Nucleare”. Potrivit Antena3, care citează presa internațională, atacul a avut loc „în ultimele zile”, iar o investigație este în plină desfășurare pentru a stabili cu certitudine originea acestuia.

Ce a declanșat alerta la centrul nuclear

Anunțul oficial a venit după ce serviciile de securitate au detectat activități suspecte. Ministrul Gawkowski a explicat că serviciile poloneze de securitate cibernetică, în colaborare cu ministerul energiei, lucrează direct la instalația vizată pentru a analiza amploarea tentativei de atac. Instalația, care nu deține arme nucleare, este dedicată exclusiv cercetării în domeniul energiei atomice.

Reprezentanții Centrului Național pentru Cercetări Nucleare au transmis într-un comunicat oficial că „toate sistemele de siguranță au funcționat conform procedurilor”. Asigurările vin să calmeze orice îngrijorare privind securitatea facilității.

Reactorul funcționează la capacitate maximă

Directorul centrului, Jakub Kupecki, a oferit detalii suplimentare despre starea actuală a instalației. Acesta a declarat că un reactor „funcționează în siguranță și fără probleme la putere maximă”. Declarația sa subliniază faptul că operațiunile esențiale nu au fost afectate de incidentul de securitate cibernetică.

Echipele tehnice continuă să monitorizeze sistemele pentru a preveni orice risc viitor și pentru a consolida infrastructura digitală a centrului de cercetare.

Suspiciuni privind originea iraniană a atacului

Primele indicii arată către Iran ca sursă a atacului. Krzysztof Gawkowski a menționat că „primele identificări ale vectorilor de intrare… sunt legate de Iran”, deși a adăugat că sunt necesare investigații suplimentare pentru o confirmare finală. Ministrul a luat în calcul și posibilitatea ca hackerii să fi folosit indicatori falși pentru a-și ascunde adevărata origine.

Polonia s-a confruntat cu un număr crescut de atacuri cibernetice, în special din partea Rusiei, de la începutul războiului din Ucraina în 2022. Agențiile de informații occidentale au avertizat anterior entitățile critice să fie în alertă maximă pentru posibile atacuri cibernetice orchestrate de Iran, mai ales după începerea conflictului la sfârșitul lunii februarie.