Polonia pregătește o măsură radicală pentru unitățile de învățământ, vizând interzicerea completă a telefoanelor mobile pentru elevii sub 16 ani. Decizia, anunțată oficial de ministrul Educației, va intra în vigoare pe 1 septembrie 2026, odată cu începerea anului școlar 2026-2027. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de impactul tehnologiei asupra copiilor.

Interdicție totală din 2026

Autoritățile de la Varșovia au pus pe masă un plan legislativ clar, care vizează direct elevii din ciclul primar și gimnazial. Scopul este limitarea drastică a utilizării dispozitivelor mobile în timpul orelor, iar termenul de implementare a fost deja bătut în cuie. Ministrul Educației, Barbara Nowacka, a confirmat personal calendarul.

„În prezent, finalizăm lucrările la o modificare legislativă majoră, crucială pentru școli, care va duce la interzicerea utilizării telefoanelor mobile în școlile primare începând cu 1 septembrie 2026”, a declarat miercuri Barbara Nowacka reporterilor.

Până la urmă, decizia este justificată de oficiali prin nevoia de a crea un mediu educațional mai concentrat și mai puțin afectat de distrageri digitale. Subiectul a devenit sensibil în multe sisteme de învățământ europene în ultimii ani.

Un trend european tot mai vizibil

Dar Polonia nu este un caz izolat, ci se aliniază unui trend internațional tot mai puternic. Odată adoptată legea, țara se va alătura unui club din care fac deja parte Olanda, Coreea de Sud și Italia, unde telefoanele mobile au fost deja interzise în școli. Aceste decizii au fost motivate de studii și rapoarte care indică o scădere a capacității de concentrare și apariția unor probleme de comportament în rândul elevilor.

V-ați gândit vreodată cum ar arăta o oră de curs fără zeci de notificări și sonerii?

Autoritățile poloneze consideră că limitarea accesului la telefoane în timpul programului școlar poate contribui la îmbunătățirea performanțelor academice. E drept că măsura ar putea reduce și fenomenul de cyberbullying, tot mai prezent în mediul școlar, reflectând o preocupare mai amplă la nivel european privind impactul tehnologiei asupra dezvoltării copiilor.

Urmează restricții și pe rețelele sociale

Și planurile nu se opresc aici. Pe lângă interzicerea telefoanelor în școli, guvernul de la Varșovia pregătește și alte măsuri care vizează mediul digital. Una dintre acestea se referă la limitarea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Concret, se intenționează introducerea unor reguli stricte, inclusiv obligativitatea platformelor de a verifica vârsta utilizatorilor (o măsură tehnică deloc simplă). Barbara Nowacka a explicat direcția acestor politici într-un interviu acordat Bloomberg, subliniind necesitatea unor intervenții ferme.

Legea care ar restricționa accesul la rețelele sociale ar putea intra în vigoare la începutul anului 2027. Modelul este deja discutat sau chiar aplicat în țări precum Danemarca, Grecia, Franța, Spania și Marea Britanie, semnalând o schimbare clară de abordare la nivel continental.