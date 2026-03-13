Președintele Poloniei blochează 44 miliarde euro pentru apărare Tusk reacționează dur

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a blocat printr-un veto o lege care ar fi adus țării sale aproape 44 de miliarde de euro din fonduri UE pentru apărare. Decizia a declanșat o furtună politică la Varșovia, premierul Donald Tusk acuzându-l pe șeful statului că a irosit o șansă istorică pentru securitatea națională.

Miza uriașă a programului SAFE

Polonia urma să fie, de departe, cel mai mare beneficiar al programului european SAFE. Uniunea Europeană oferă împrumuturi cu dobândă redusă în valoare totală de 150 de miliarde de euro pentru modernizarea capacităților de apărare ale statelor membre. Din această sumă, Poloniei i se cuveneau aproape 44 de miliarde de euro.

Și nu era vorba doar de bani pentru echipamente. La sfârșitul lunii februarie, când parlamentul a aprobat legea (datorită voturilor coaliției de centru-stânga a lui Tusk), premierul a subliniat un detaliu esențial. Peste 80% din aceste fonduri urmau să fie investite în contracte directe cu firmele poloneze de apărare. Asta înseamnă că aproximativ 12.000 de companii locale ar fi beneficiat de pe urma acestui program. Dar acum, totul este blocat.

Justificarea președintelui

De ce ar refuza un președinte o asemenea sumă, mai ales în contextul actual de securitate? Karol Nawrocki, cunoscut pentru pozițiile sale eurosceptice, a invocat suveranitatea națională. El consideră că securitatea țării nu trebuie să fie condiționată de actori externi.

„Securitatea Poloniei nu trebuie să depindă de decizii străine. Numai un popor care reușește să-și asigure propria securitate rămâne cu adevărat liber”, a declarat Nawrocki, citat de publicația germană FAZ.

O declarație de principiu, e drept, dar una care costă economia poloneză zeci de miliarde de euro.

Tusk: „A ratat ocazia de a acționa ca un patriot”

Reacția premierului Donald Tusk a fost promptă și extrem de dură. Într-o postare pe rețeaua X, Tusk a rezumat situația fără menajamente: „Președintele a ratat ocazia de a acționa ca un patriot”.

Imediat după anunțul veto-ului, premierul a convocat o ședință extraordinară a cabinetului pentru vineri dimineață. Disputa nu face decât să adâncească polarizarea politică de la Varșovia, o problemă care mocnește încă de la alegerea lui Nawrocki în 2025. Președintele este susținut de partidul conservator de dreapta PiS, în timp ce premierul Tusk conduce o tabără politică opusă. Cum vine asta ca o țară atât de importantă în NATO și UE să nu mai vorbească pe o singură voce în chestiuni strategice?

Iar în spatele deciziei stă o campanie intensă dusă de liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski. Săptămâni la rând, acesta a atacat programul SAFE, folosind o retorică anti-germană și susținând că beneficiarii reali ar fi producătorii germani de armament. „Ei propun o Polonie aflată sub dominație germană și respingem această dominație germană”, susținea Kaczynski.

Planul alternativ „SAFE 0%”

Ca să arate că are o soluție, președintele Nawrocki a prezentat un plan alternativ, numit „SAFE 0%”. Propunerea, elaborată împreună cu guvernatorul Băncii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, vizează finanțarea unui program de înarmare similar, dar fără dobândă, direct din rezervele valutare și de aur ale băncii centrale.

Detalii concrete lipsesc, iar experții financiari au avertizat deja asupra riscurilor. totusi, Nawrocki a promovat planul ca fiind soluția ideală, afirmând că proiectul „înseamnă o armată puternică, fără datorii, pentru generațiile viitoare”. Numai că există o mică problemă. Implementarea acestui plan necesită aprobarea guvernului Tusk, care a anunțat deja, fără echivoc, că nu va da curs propunerii.