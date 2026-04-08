Anunțul unui armistițiu de două săptămâni în Orientul Mijlociu a provocat o scădere imediată a prețurilor la petrol și gaze naturale, alimentând speranțele pentru facturi mai mici la energie. Prețurile europene la gaze au plonjat cu aproximativ 20%, iar țițeiul Brent a înregistrat o scădere semnificativă după acordul dintre Statele Unite, Israel și Iran. Și totuși, s-ar putea ca bucuria să fie de scurtă durată sau cel puțin întârziată pentru consumatorul de rând.

Bucurie pe piețe, dar când se ieftinește factura?

Acordul dintre SUA și Iran include un element cheie: redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, un coridor energetic important prin care tranzitează circa 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate (GNL) la nivel mondial. Piețele globale speră acum la o reluare a fluxurilor comerciale, ceea ce ar reduce presiunea pe prețuri.

Dar consumatorii s-ar putea să nu vadă efectele timp de câteva luni. Stai puțin, de ce durează atât? Companiile energetice se protejează de obicei de fluctuațiile bruște de preț cumpărând gaz și electricitate în avans, o strategie numită hedging. Analiștii spun că, din acest motiv, poate dura între 6 și 9 luni până când economiile se vor reflecta în facturile consumatorilor.

Cei cu tarife fixe nu vor simți nicio scădere până la expirarea contractului.

Piața gazelor naturale, între optimism și realitate

În ciuda scăderii potențiale a prețurilor, analiștii au opinii împărțite, menționând că evoluțiile geopolitice ar putea modela în cele din urmă traiectoria prețurilor la gazele naturale. Yahdian Falah, manager la firma de tranzacționare Trianel, a declarat că, dacă încetarea focului în Orientul Mijlociu se va dovedi un succes, ar putea fi un „punct de cotitură” pentru reechilibrarea pieței globale a gazelor. Falah se așteaptă la o scădere imediată a primelor de risc, dar subliniază că scăderile susținute ale prețurilor depind de dovezi clare ale reluării activității de transport maritim.

Pe de altă parte, Gengyum Xie, analist energetic la firma de informații Kpler, a declarat că în prezent se concentrează pe monitorizarea celor 15 tancuri GNL încărcate și blocate în Golful Persic, pentru a vedea când pot ieși prin Strâmtoarea Ormuz. Această evaluare va oferi o idee despre volumele de GNL nou care vor intra pe piață.

Caspar Hobhouse, analist de cercetare la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISS), este și mai precaut. El crede că prețurile la gaze vor rămâne probabil ridicate pentru mai mult timp, invocând avarierea facilităților GNL din Qatar și Emiratele Arabe Unite (în urma atacurilor aeriene iraniene din 18 martie și 3 aprilie). Chiar dacă Qatarul ar începe reparațiile la instalațiile Ras Laffan, cele mai mari din lume, este puțin probabil ca producția să crească în scurta fereastră a armistițiului, având în vedere că 17% din capacitatea de export a QatarEnergy a fost avariată.

Scăderi rapide la pompă? Unii experți spun că da

În schimb, pe piața petrolului, optimismul este mult mai mare. Olivier Gantois, președintele Uniunii Franceze a Industriilor Petroliere, a sugerat că prețurile la carburanți ar putea scădea cu „5 până la 10 cenți” pe litru „foarte rapid”.

V-ați gândit vreodată cum ajunge o decizie politică să se reflecte la pompă? Gantois a explicat că „piețele petroliere au reacționat foarte rapid” la anunțul de încetare a focului, iar acest lucru s-ar putea vedea la stațiile de alimentare în „una sau două zile”.

Proiecția sa depinde, e drept, de „stabilizarea” prețului țițeiului în jurul nivelului actual de 93-95 de dolari pe baril, în scădere de la 100 de dolari în timpul conflictului și de la un vârf de 114 dolari. Aceste prețuri ale țițeiului sunt apoi transferate către piețele de carburanți rafinați, cum ar fi cea de la Rotterdam, pentru stațiile de servicii europene. „Distribuitorii, care stabilesc zilnic prețurile carburanților pe care îi vând, vor transfera această scădere în una sau două zile”, a prezis Gantois.

Condiții esențiale pentru stabilitate

Iar reluarea sigură a transportului maritim prin Strâmtoare va fi un factor cheie în stabilizarea fluxurilor energetice. Marile companii de transport maritim, inclusiv multinaționala daneză Maersk, au cerut „certitudine maritimă deplină”.

Caspar Hobhouse de la ISS a temperat din nou entuziasmul. „În teorie, aceasta (încetarea focului) ar trebui să fie o veste bună pentru perspectivele de creștere europene, cel puțin pentru a reveni la prețurile de dinainte de februarie”, a spus el. Numai că „practica va fi mai puțin clară și depinde de formatul încetării focului, dacă se transformă într-o pace durabilă și cum se pregătesc europenii pentru a atenua un viitor șoc al ofertei de petrol și gaze”.

Analiștii notează că, deși armistițiul ar putea aduce o scădere rapidă a prețurilor globale la energie, prețurile la motorină ar putea scădea în câteva săptămâni, în timp ce facturile la electricitate ar putea reflecta schimbarea abia peste câteva luni.