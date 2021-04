Producția Game of Thrones: House Of the Dragon începe cu citirea distribuției filmului

HBO a confirmat că seria de precuaje Game Of Thrones, House Of the Dragon, a început să producă.

Rețeaua a marcat prilejul prin împărtășirea unei fotografii de la o întânlire unde se aflau câteva persoane, la distanță socială, inclusiv vedetele Paddy Considine și Matt Smith.

Casa Dragonului este setată cu 300 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones și va spune povestea familiei Targaryen.

Se bazează pe romanul din 2018 al autorului George R R Martin, Fire & Blood.

Spectacolul, creat de Martin alături de showrunnerii Miguel Sapochnik și Ryan J Condal, este programat să fie lansat în 2022 pe serviciul de streaming HBO Max.

Considine va juca rolul regelui Viserys Targaryen, care este „cald, amabil și decent” în adaptarea TV.

Smith, cunoscut anterior pentru rolul său principal în Doctor Who și portretizarea regretatului duce de Edinburgh în The Crown, va juca prințul Daemon Targaryen.

Emma D’Arcy (Prințesa Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Șarpele de mare), Rhys Ifans (Otto Hightower) și Olivia Cooke (Alicent Hightower) au fost printre ceilalți membri ai distribuției prezenți la întâlnire.

Renaște Westeros?

Fanii spectacolului original, adaptat din cărțile fantastice ale lui Martin ”Cântec de gheață și foc”, vor ști că familia Targaryen este destinată să se implice într-un război civil amar.

Unul dintre descendenții lor, Daenerys Targaryen, interpretat de Emilia Clarke, a fost un personaj major în seria principală care a durat opt ​​sezoane din 2011 până în 2019.

Spectacolul a fost un fenomen al culturii pop, care a obținut 59 de premii Emmy pentru a deveni unul dintre cele mai de succes serii din istoria televiziunii. Cu toate acestea, ultimul său sezon, scris dincolo de materialul publicat de Martin de David Benioff și D. B. Weiss, a împărțit fanii și criticii.

House Of the Dragon este unul dintre multele proiecte TV Game Of Thrones pe care HBO le are în curs de desfășurare, deoarece pare să reînvie moștenirea francizei, cu un spectacol West End, de asemenea, în producție.