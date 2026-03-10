Război în Orientul Mijlociu: 140 de militari americani răniți, Trump amenință Iranul

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic în a 11-a zi de conflict, după ce președintele american Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Iranului privind Strâmtoarea Ormuz. Amenințarea vine în contextul în care Pentagonul a confirmat că aproximativ 140 de militari americani au fost răniți de la începutul ostilităților.

Oficiali americani au declarat pentru CBS News că Iranul s-ar putea pregăti să amplaseze mine navale în strâmtoare, o rută maritimă vitală pentru transportul global de petrol. Potrivit sursei citate, Teheranul ar folosi ambarcațiuni mici pentru a plasa dispozitivele explozive. Informațiile vin în timp ce bilanțul victimelor crește pe multiple fronturi, iar infrastructura energetică și culturală din regiune suferă pagube extinse, conform relatărilor Digi24.

Tensiuni maxime în Strâmtoarea Ormuz

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială, Donald Trump a cerut Iranului să nu blocheze strâmtoarea și a amenințat cu o ripostă fără precedent. „Dacă Iranul a amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz – și nu avem informații că ar fi făcut acest lucru -, vrem ca acestea să fie îndepărtate imediat! Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaiîntâlnit până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce ar fi putut fi amplasat, acesta va fi un pas uriaș în direcția cea bună!”, a scris Donald Trump.

Deși stocul exact de mine al Iranului nu este public, estimările variază între 2.000 și 6.000 de dispozitive navale. Ca răspuns la declarațiile lui Trump, Iranul a promis că nicio picătură de petrol nu va părăsi Orientul Mijlociu „până la noi ordine”.

Bilanțuri tragice și pagube economice

Pentagonul a anunțat că aproximativ 140 de militari americani au fost răniți în primele 10 zile ale conflictului. „Marea majoritate a acestor răni au fost minore, iar 108 militari s-au întors deja la datorie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. Acesta a adăugat că „opt militari rămân în continuare în stare gravă și primesc îngrijiri medicale de cel mai înalt nivel.”

Pe plan economic, rafinăria de la Ruwais din Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai mari din lume, și-a suspendat producția după un atac cu dronă. Un martor a descris scena: „În timp ce eram pe punctul să plecăm, am văzut flăcîri ridicându-se din complex şi am auzit zgomote puternice semănând cu exploziile”. În Liban, bilanțul bombardamentelor israeliene a ajuns la 570 de morți, 1.444 de răniți și 759.300 de persoane strămutate. Guvernul de la Teheran a raportat și avarierea unor situri din patrimoniul UNESCO, precum palatul Chehel Sotoun din Isfahan. „Lumea nu poate rămâne tăcută când crimele brutale ale agresorilor ameninţă patrimoniul comun al umanităţii”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

Piețele petroliere, în cădere liberă

Prețul petrolului a scăzut vertiginos marți, după ce Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a anunțat o „reuniune extraordinară” pentru a discuta o posibilă eliberare de rezerve strategice. Prețul țițeiului Brent a scăzut cu 10,83%, la 88,24 dolari pe baril, iar cel american WTI cu 11,24%, la 84,12 dolari. Patronul gigantului saudit Aramco, Amin Nasser, a avertizat asupra impactului blocajului din Strâmtoarea Ormuz. „Cu cât de va prelungi perturbarea, cu atât mai catastrofale vor fi consecinţele pe pieţele petroliere mondiale”, a avertizat acesta, catalogând războiul drept ”cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria petrolieră şi gaziferă în regiunea” Orientului Mijlociu.

Analiștii de la ING consideră că „utilizarea rezervelor strategice este doar o soluţie temporară, oferind doar o uşurare pe termen scurt”. Ei subliniază că piața are nevoie de „o reluare a livrărilor de petrol care tranzitează Strâmtoarea Ormuz pentru a menţine tendinţa de scădere a cotaţiilor”.

Noi atacuri și implicarea Ucrainei

Gardienii Revoluției din Iran au anunțat lansarea unei noi salve de rachete strategice asupra Israelului și a unor ținte americane. În acest timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că experți militari ucraineni vor merge în Qatar, EAU și Arabia Saudită pentru a-și împărtăși experiența în interceptarea dronelor iraniene. „Toţi experţii americani (…) ştiu că, atunci când vine vorba de contracararea atacurilor extinse cu Shahed, doar experienţa ucraineană poate ajuta cu adevărat în prezent”, a declarat liderul de la Kiev. Portalul Axios a relatat că SUA au respins în 2025 o ofertă similară de cooperare din partea Ucrainei, o decizie considerată acum o eroare tactică.

Pe frontul diplomatic, purtătorul de cuvânt al MAE iranian a criticat-o pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Vă rog, scutiți-ne de ipocrizie. V-ați construit o carieră stând de partea greșită a istoriei – aprobând ocupația, genocidul și atrocitățile, iar acum spălând crimele de agresiune și crimele de război ale SUA/Israelului împotriva iranienilor”.