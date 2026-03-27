Secretarul de Stat american Marco Rubio l-a acuzat vineri, 27 martie, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că minte în legătură cu presupuse presiuni americane privind cedarea Donbasului. Mai mult, oficialul de la Washington a lăsat deschisă posibilitatea ca armele destinate Kievului să fie redirecționate pentru a sprijini războiul împotriva Iranului.

Acuzații de minciună de la Paris

Scandalul a izbucnit după ce Zelenski a declarat într-un interviu că Statele Unite presează Ucraina să cedeze regiunea estică Donbas Rusiei înainte de a finaliza orice garanții de securitate post-război. Întrebat despre aceste remarci, Rubio, aflat la Paris după discuțiile din cadrul Grupului celor Șapte (G7), a avut o reacție tranșantă.

„Aceasta este o minciună”, a declarat Rubio reporterilor. „L-am văzut spunând asta și este regretabil că a spus-o, pentru că știe că nu este adevărat.”

Oficialul american a oferit și propria versiune a discuțiilor. Până la urmă, cum stau lucrurile? Potrivit lui Rubio, mesajul transmis Kievului a fost unul clar: „Ceea ce i s-a spus este clar: garanțiile de securitate nu vor intra în vigoare până la încheierea războiului, pentru că altfel te implici direct în război”.

Iar Rubio a insistat că această condiție nu a fost legată de vreo cedare teritorială. „Nu a fost condiționat de renunțarea la teritoriu”, a adăugat el. „Nu știu de ce spune aceste lucruri. Nu este adevărat.”

Armele pentru Ucraina, în pericol?

Dincolo de acest schimb de replici, declarațiile lui Rubio au adus în discuție un subiect și mai sensibil pentru Kiev. Pe fondul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, ajutorul militar pentru Ucraina ar putea fi reevaluat.

„Nimic nu a fost încă deviat, dar s-ar putea”, a recunoscut Rubio. Logica pare simplă, chiar brutală. „Dacă avem nevoie de ceva pentru America și este american, îl vom păstra pentru America în primul rând.”

Totuși, el a precizat că, deocamdată, nu s-a operat nicio modificare în așa-numita Listă de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (PURL), o inițiativă NATO stabilită după revenirea lui Trump la putere, prin care aliații europeni finanțează arme solicitate de Ucraina și achiziționate din Statele Unite.

O schimbare de ton neașteptată

Atacul la adresa lui Zelenski este cu atât mai surprinzător cu cât vine de la Rubio, un fost senator considerat un „șoim” în politica externă și văzut, în mare parte, ca fiind mai favorabil cauzei ucrainene decât alți membri din cercul președintelui Donald Trump.

O schimbare radicală de ton.

Într-o scenă care a devenit virală în februarie anul trecut, Rubio a fost surprins stând tăcut în Biroul Oval în timp ce Trump și vicepreședintele JD Vance îl certau pe Zelenski, acuzându-l că este nerecunoscător pentru asistența americană. Recent, Trump a reluat criticile la adresa liderului de la Kiev, spunând că trebuie să accepte compromisuri și comparându-l în mod nefavorabil cu președintele rus Vladimir Putin.