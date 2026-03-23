Autoritățile ruse au amendat rețeaua de mesagerie Telegram cu 10,5 milioane de ruble, echivalentul a circa 127.000 de dolari. Decizia vine pe fondul încercărilor repetate de a bloca aplicația, acuzată că nu elimină conținutul considerat interzis în Rusia.

O sancțiune administrativă clară

Verdictul tribunalului din districtul Taganski al capitalei ruse este tranșant.

„Impunerea Telegram Messenger Inc. a unei sancţiuni administrative de 10,5 milioane de ruble”, se arată în decizia instanței. aplicația este bună de plată pentru că nu s-a conformat cerințelor autorităților de reglementare.

Peste 35.000 de conținuturi pe lista neagră

Dar ce anume le reproșează, mai exact, autoritățile ruse? Regulatorul comunicațiilor, Roscomnadzor, a semnalat încă din 10 februarie că Telegram continuă să ignore legislația locală. Instituția a cerut ștergerea a peste 35.060 de conținuturi ilegale, care ar include materiale legate de pornografia ilegală.

Și nu e tot. Pe lângă acestea, autoritățile au solicitat eliminarea a 35.500 de materiale care promovau utilizarea de VPN-uri (instrumente pentru a ascunde adresa IP reală), folosite de utilizatori pentru a accesa site-uri deja blocate pe teritoriul Rusiei.

Se pregătește blocarea totală?

În luna februarie, mai multe mass-media ruseşti au relatat că Telegram va fi blocat definitiv începând cu 1 aprilie. V-ați gândit ce înseamnă asta pentru cei aproape 100 de milioane de utilizatori din țară? Autoritățile justifică o astfel de măsură drastică prin dorinţa de a scădea numărul cazurilor de recrutare de persoane pentru comiterea de infracțiuni, activități care s-ar desfășura prin intermediul aplicației.

Numai că, hai să fim serioși, experții sunt sceptici. Ei susțin că este foarte dificil să blochezi complet acest serviciu de mesagerie, mai ales că autoritățile ruse au mai încercat acest lucru în trecut și au fost nevoite să renunțe la planuri.

Reacția proprietarului Telegram

Iar proprietarul Telegram, Pavel Durov, împotriva căruia a fost deschis deja un dosar penal, acuză la rândul său autoritățile ruse de cenzurarea libertății de exprimare. Chiar dacă o blocare totală pare improbabilă, funcționarea defectuoasă a aplicației, cauzată de aceste presiuni constante, i-ar putea obliga pe numeroșii utilizatori ai rețelei să se mute pe alte platforme.

Destinația? Cel mai probabil platforme promovate direct de statul rus.