Rusia pune submarinele nucleare în alertă maximă la aniversarea de 120 de ani

Forțele de submarine purtătoare de rachete strategice ale Rusiei se află în stare de alertă maximă de luptă. Anunțul a fost făcut chiar de comandantul flotei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, într-un interviu pentru ziarul Krasnaia Zvezda, organul oficial al Ministerului Apărării. Totul se întâmplă la aniversarea a 120 de ani de la crearea acestei forțe.

Potrivit amiralului, submarinele „sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecțiilor de control prin exerciții desfășurate anual sub comanda președintelui Rusiei”.

O aniversare de 120 de ani

Interviul a fost publicat chiar de ziua forțelor submarine, care aniversează 120 de ani de la înființare printr-un decret al împăratului Nicolae al II-lea. El a fost cel care a inclus submarinul ca o nouă clasă de nave în clasificarea oficială a flotei ruse.

Submarinele nucleare, coloana vertebrală

Iar în centrul acestei forțe stau submarinele nucleare din proiectul 955 Borei. Acestea vor rămâne în serviciu până la mijlocul acestui secol „și chiar mai mult, deoarece în acest proiect a fost inclus un potențial serios de modernizare”. Pe bune, v-ați gândit vreodată ce înseamnă un submarin care poate lansa rachete intercontinentale Bulava și torpile? Amiralul a anunțat că șantierele navale Sevmash construiesc deja două noi submarine din clasa Borei-A (o variantă modernizată), denumite „dmitri donskoi” și „kniaz potemkin”. În prezent, Rusia are opt astfel de submarine operaționale.

Modernizare cu rachete hipersonice

Planurile nu se opresc aici.

În următorii zece ani, flota de submarine multifuncționale de a treia generație va fi înlocuită cu noua clasă Yasen/Yasen-M, de generația a patra. Și, stai puțin, cum vine asta? Aceste submarine vor fi dotate cu „toate sistemele moderne de rachete: kalibr, onix, tsirkon”, pe lângă armamentul subacvatic clasic. Numai că submarinele Yasen sunt descrise și ca fiind greu detectabile, mulțumită unui câmp acustic redus.

Rol strategic în contextul actual

Moiseev a descris aceste trupe drept „elita marinei ruse”. Dar de ce acum această demonstrație de forță? Amiralul a oferit și contextul: „Astăzi, în contextul situației geopolitice complexe, al creșterii luptei pentru dominație în arctica și în oceanul mondial, forțele submarine ale marinei ruse joacă un rol important în descurajarea strategică și în asigurarea securității la nivel mondial”.