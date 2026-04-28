O criză diplomatică fără precedent a izbucnit între Ucraina și Israel. Totul a pornit de la sosirea în portul Haifa a unei nave din flota-fantomă a Rusiei, încărcată cu cereale ucrainene furate. Acum, Bruxelles-ul avertizează că este pregătit să sancționeze pe toți cei implicați în această schemă ilegală.

Avertismentul transant de la Bruxelles

Iar reacția Uniunii Europene nu s-a lăsat așteptată. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis un mesaj extrem de clar, confirmând tensiunile. „UE a luat act de rapoartele conform cărora unei nave din flota-fantomă a Rusiei, care transporta cereale ucrainene furate, i s-a permis să descarce în portul Haifa din Israel, în ciuda contactelor anterioare ale Ucrainei cu autoritățile israeliene pe această temă”, a declarat oficialul european.

Avertismentul a continuat pe un ton și mai ferm, vizând direct finanțarea războiului. „Condamnăm toate acțiunile care ajută la finanțarea efortului de război ilegal al Rusiei și la eludarea sancțiunilor UE și rămânem pregătiți să vizăm astfel de acțiuni prin listarea persoanelor și entităților din țări terțe, dacă este necesar”, a adăugat purtătorul de cuvânt. oricine ajută acest comerț ilegal riscă să intre pe lista neagră a UE. V-ați fi gândit la o asemenea escaladare?

Diplomații europeni au acționat deja. „Am abordat Ministerul Afacerilor Externe al Israelului pe această temă.”

Nava care a declansat scandalul

Nava care a pus paie pe foc se numește Panormitis și navighează sub pavilion panamez. La bordul ei s-ar afla peste 6.200 de tone de grâu și 19.000 de tone de orz, toate provenind din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Deși încă nu a descărcat marfa, prezența ei în portul Haifa a tensionat la maximum relațiile.

Nu e prima oară.

Un alt transport de cereale ucrainene furate a primit undă verde să intre în Israel la începutul acestei luni, ceea ce arată că nu vorbim de un incident izolat.

Reactia Ucrainei si raspunsul Israelului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Israelului să respingă nava rusească. Mai mult, a anunțat că guvernul său va începe pregătirea de „sancțiuni relevante”, în coordonare cu partenerii europeni, împotriva celor care „încearcă să profite de pe urma acestei scheme criminale”. Anterior, Kievul solicitase Bruxelles-ului să folosească „toate instrumentele posibile” pentru a opri vânzările globale de cereale jefuite de Moscova, inclusiv prin implicarea Frontex, agenția de pază a frontierelor a blocului comunitar.

Dar ce spun oficialii israelieni? Ministrul de Externe, Gideon Sa’ar, a declarat că nava Panormitis va fi „examinată” și că autoritățile naționale vor „acționa în conformitate cu legea”. Un răspuns diplomatic, care însă nu a calmat spiritele la Kiev sau Bruxelles.

Un context diplomatic exploziv

Acest scandal vine într-un moment deja extrem de tensionat în relațiile dintre UE și Israel, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Ofensiva israeliană din Liban (acum oprită de un armistițiu fragil) a readus în discuție suspendarea Acordului de Asociere UE-Israel. Țări precum Spania, Irlanda și Slovenia cer măsuri punitive ca răspuns la atacurile mortale asupra orașelor libaneze.

Numai că Germania și Italia rămân reticente, iar sprijinul lor ar fi esențial pentru a obține majoritatea calificată necesară suspendării pactului. E drept că recenta decizie a Israelului de a introduce o lege care aplică pedeapsa cu moartea palestinienilor a ridicat și mai multe semne de întrebare cu privire la respectarea Articolului 2 al acordului, care impune obligații clare privind drepturile omului. Anul trecut, o evaluare internă a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) a constatat că Israelul a încălcat Articolul 2 prin violări sistematice ale dreptului internațional în Gaza.