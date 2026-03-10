Statele Unite pregătesc cea mai intensă zi de bombardamente împotriva Iranului de la începutul conflictului, a anunțat marți șeful Pentagonului. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, susține că Teheranul dă semne de slăbiciune, în timp ce forțele americane și israeliene continuă campania aeriană începută pe 28 februarie.

Într-o conferință de presă la Pentagon, Hegseth a oferit detalii despre escaladarea operațiunilor militare. „Astăzi va fi, încă o dată, ziua noastră cea mai intensă de atacuri în interiorul Iranului. Cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri”, a declarat oficialul american, conform informațiilor transmise de Digi24, care citează agențiile Reuters și EFE.

Peste 5.000 de ținte lovite în 10 zile

Prezent la aceeași conferință, generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a prezentat un bilanț al primelor zece zile de război. Potrivit acestuia, forțele aliate au atacat peste 5.000 de ținte pe teritoriul iranian. Printre obiectivele lovite se numără 50 de nave militare iraniene și mai multe nave puitoare de mine.

Generalul Caine a menționat că Pentagonul analizează o serie de opțiuni pentru a escorta navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz. Măsura vine după ce președintele Donald Trump a amenințat Iranul cu atacuri devastatoare dacă blochează această rută vitală pentru comerțul mondial cu energie.

Hegseth: „Aplicăm o înfrângere totală și decisivă”

Secretarul apărării a subliniat că Iranul a arătat o capacitate de răspuns diminuată. El a afirmat că „în ultimele 24 de ore” Iranul „a lansat cele mai puţine rachete pe care a reuşit să le lanseze până în prezent” de la declanșarea războiului. Hegseth a asigurat că SUA nu vor renunța la conflict până când „inamicului nu îi va fi aplicată o înfrângere totală şi decisivă”.

Oficialul a precizat că strategia se desfășoară conform planului stabilit de Casa Albă. „Aşa cum a declarat ieri preşedintele Trump, zdrobim inamicul printr-o demonstraţie copleşitoare de capacităţi tehnice şi forţă militară”, a spus Hegseth. „Dar facem acest lucru în conformitate cu calendarul nostru şi la alegerea noastră”, a adăugat el, menționând că decizia finală privind încheierea războiului îi aparține președintelui. „El este cel ales în numele poporului american. Aşadar, nu îmi revine mie să stabilesc dacă este începutul, mijlocul sau sfârşitul, asta este treaba lui şi el va continua să comunice acest lucru”.

Strâmtoarea Ormuz, blocată de facto

În ciuda declarațiilor, Strâmtoarea Ormuz este practic blocată din cauza războiului. Sute de nave, în special petroliere și metaniere, sunt ancorate în Golful Persic, așteptând o fereastră de siguranță. Blocajul este cauzat atât de teama operatorilor de a fi atacați, cât și de costurile prohibitive ale polițelor de asigurare într-o zonă de conflict.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghci, a negat că Teheranul ar fi închis strâmtoarea. „Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”, a declarat ministrul pentru NBC News. În același timp, Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a amenințat că va lovi orice navă din strâmtoare care are legături cu SUA, Israel sau aliații acestora.