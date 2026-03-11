Șeful poliției iraniene amenință protestatarii: Vor fi tratați ca inamici

Șeful poliției iraniene a lansat un avertisment fără precedent la adresa oricui ar încerca să protesteze împotriva regimului de la Teheran. Orice manifestant va fi considerat un adversar al statului și tratat ca atare, a anunțat acesta în contextul conflictului tensionat cu Statele Unite și Israel.

Amenințarea a fost făcută publică miercuri, 11 martie, de către Ahmad-Reza Radan, șeful poliției naționale, în a 12-a zi de conflict. Potrivit publicației Adevarul, care citează AFP, tensiunile interne din Iran rămân ridicate la două luni după ce autoritățile au reprimat violent o serie de proteste anterioare.

„Îl vom supune aceluaşi tratament ca pe un inamic”

Într-o intervenție la televiziunea de stat, Ahmad-Reza Radan a transmis un mesaj direct și dur, eliminând orice distincție între un protestatar și un dușman al țării, în cazul în care acțiunile acestuia sunt aliniate cu obiectivele adversarilor externi.

„Dacă cineva face un pas în faţă conform dorinţelor inamicului, noi nu-l vom considera un simplu manifestant, ci un inamic. Şi-l vom supune aceluaşi tratament ca pe un inamic”, a declarat șeful poliției iraniene.

Declarațiile lui Trump alimentează retorica Teheranului

Avertismentul autorităților iraniene vine pe fondul declarațiilor făcute de președintele american Donald Trump. Acesta a îndemnat recent populația iraniană „să preia puterea”, o declarație care a intensificat și mai mult retorica oficialilor de la Teheran.

Tot miercuri, 11 martie, liderul de la Casa Albă a afirmat că războiul cu Iran se va încheia „în curând”. Perspectiva sa este însă contrazisă de alți oficiali.

Conflictul ar putea dura încă două săptămâni

În ciuda declarațiilor optimiste ale președintelui Trump, oficiali americani și israelieni estimează că situația este departe de a se încheia. Conform acestora, loviturile militare împotriva Iranului ar putea continua pentru cel puțin încă două săptămâni, prelungind starea de incertitudine și conflict din regiune.