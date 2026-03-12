Șeful Rheinmetall trage un semnal de alarmă: Europa nu are suficiente muniții

Europa se confruntă cu un deficit critic de muniție, iar stocurile s-ar putea epuiza în doar câteva zile în cazul unui conflict real. Avertismentul dur vine de la Armin Papperger, președintele consiliului de administrație al Rheinmetall, cel mai mare concern german de armament.

Într-un interviu acordat ziarului Neue Zürcher Zeitung, citat de Adevarul, Papperger a subliniat gravitatea situației. „cea mai mare lipsă este cea de muniție, aproape nimeni din Europa nu are suficiente”, a declarat șeful Rheinmetall. Acesta a prezentat planurile companiei de a crește masiv producția de proiectile de artilerie, de la 70.000 în prezent la 1,5 milioane pe an până în 2030. Portofoliul de comenzi al concernului se apropie deja de 70 de miliarde de euro și s-ar putea dubla într-un an, cu livrări principale planificate pentru 2029-2030.

Dependența de importuri: Cifrele care îngrijorează Europa

Avertismentele sale sunt confirmate de datele Institutului de Cercetare a Problemelor de Pace din Stockholm (SIPRI). Potrivit acestora, între 2021 și 2025, țările europene și-au triplat importurile de armament, devenind cea mai mare regiune cumpărătoare la nivel global, cu 33% din livrări. Aproape jumătate din aceste arme, mai exact 48%, provin din Statele Unite, care și-au majorat exporturile către Europa cu 217%. În același timp, exporturile rusești de armament s-au prăbușit cu 64%, cota Moscovei pe piața globală ajungând la doar 6,8%.

Soluția vine din Ucraina: Tehnologie testată în luptă

Pe fondul acestui deficit și al dependenței de livrări externe, Europa caută să își dezvolte rapid propriul sector de apărare, inspirându-se direct din experiența Ucrainei. În cadrul inițiativei „Construim împreună cu Ucraina”, țările europene obțin acces la tehnologii ucrainene moderne, care au fost deja testate în condiții reale de luptă.

Un exemplu concret este fabrica de drone „Linz”, inaugurată în februarie lângă München. Aceasta este un joint venture între compania germană Quantum Systems și cea ucraineană Frontline Robotics. Aproximativ 80% dintre angajați sunt ucraineni, iar produsele fabricate vor fi folosite atât pe front, cât și pe piața europeană.

Investiții masive și focus pe inovație

Guvernul de la Berlin a alocat peste 11 miliarde de euro pentru ajutorul militar acordat Ucrainei în 2026, sumă care include până la 2 miliarde de euro pentru subvenționarea producțiilor comune. Autoritățile germane intenționează să reorienteze comenzile din domeniul apărării, trecând de la tehnica blindată tradițională către inovații precum dronele și inteligența artificială, sprijinind astfel start-up-urile din domeniu.

Ministrul economiei, Katerina Reiche, a confirmat această strategie. „Ucraina a devenit cel mai mare poligon de testare a noilor sisteme de armament, iar Europa trebuie să învețe rapid de la ea”, a declarat oficialul. Pe lângă Germania, proiecte similare de tip joint venture sunt dezvoltate și în Norvegia, dar și în alte țări europene.