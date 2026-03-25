Un studiu major, realizat pe aproape 700.000 de persoane, arată că medicația prescrisă frecvent pentru ADHD în copilărie nu doar că ar fi sigură pe termen lung, dar ar putea chiar reduce riscul de a dezvolta tulburări psihotice grave mai târziu în viață. Cercetarea, condusă de oameni de știință de la University College Dublin și Universitatea din Edinburgh, contrazice îngrijorările mai vechi conform cărora medicamentele stimulante ar putea crește riscul de afecțiuni precum schizofrenia. ADHD este una dintre cele mai comune tulburări mintale, afectând aproximativ 8% dintre copii și adolescenți, iar la nivel mondial, circa 366 de milioane de adulți se confruntă cu simptome precum dificultăți de concentrare, agitație și impulsivitate.

O teamă veche, demontată

Studiul, publicat în JAMA Psychiatry, a analizat datele medicale a aproape 700.000 de persoane născute în Finlanda, inclusiv a circa 4.000 de persoane diagnosticate cu ADHD. Cercetătorii nu au găsit nicio dovadă că tratamentul cu metilfenidat – cel mai frecvent medicament prescris copiilor cu ADHD – ar crește probabilitatea de a dezvolta tulburări psihotice la vârsta adultă. Până la urmă, cum stau lucrurile?

„Știm că atunci când copiii cu ADHD sunt urmăriți până la vârsta adultă, o minoritate mică, dar semnificativă, dezvoltă tulburări psihotice precum schizofrenia”, a declarat profesorul Ian Kelleher, profesor de psihiatrie a copilului și adolescentului la Universitatea din Edinburgh și cercetător principal al studiului. „O întrebare critică a fost dacă medicația pentru ADHD cauzează acest risc sau dacă acesta este un caz în care corelația nu este egală cu cauzalitatea. Descoperirile noastre sugerează că medicamentul în sine nu determină acest risc”, a explicat el.

Iar aceste îngrijorări nu erau deloc nefondate. „Mai multe studii au arătat că o minoritate mică, dar semnificativă, de copii cu ADHD ajung să dezvolte tulburări psihotice – în studiul nostru, aproximativ 6% au făcut-o”, a declarat Kelleher. „Acest lucru a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea ca medicația pentru ADHD să contribuie la acest risc, mai ales că medicamentele stimulante cresc activitatea unei substanțe chimice din creier numită dopamină, care este, si, implicată în psihoză.”

Efect protector la copiii mici?

Dincolo de a infirma o teamă, cercetătorii au identificat și un potențial beneficiu suplimentar. Copiii tratați cu metilfenidat înainte de vârsta de 13 ani au prezentat un risc ușor mai scăzut de a dezvolta psihoză mai târziu în viață. V-ați fi gândit la asta?

„Faptul că tratamentul timpuriu a fost asociat cu un risc mai mic pe termen lung de psihoză sugerează că aceste medicamente pot face mai mult decât să gestioneze simptomele în copilărie – ele pot avea, si, efecte protectoare pe termen lung împotriva bolilor mintale severe, deși acest lucru necesită cercetări suplimentare”, a spus Kelleher.

O veste bună pentru părinți.

Profesorul a adăugat că descoperirile generale ar trebui să fie „liniștitoare pentru medici, pacienți și să asigure familiile care iau în considerare tratamentul” și că „la dozele normale autorizate, tratamentul cu metilfenidat nu pare să crească riscul de psihoză”.

Doar metilfenidat, nu și amfetamine

Numai că rezultatele studiului se aplică specific metilfenidatului și copiilor și adolescenților. E drept că există și alte tipuri de tratament. „Am putut analiza doar metilfenidatul”, a recunoscut Kelleher.

„Nu am putut, însă, să analizăm o altă clasă majoră de medicamente stimulante utilizate pentru tratarea ADHD, numite amfetamine. Așa că nu putem trage nicio concluzie cu privire la riscul de psihoză pentru medicamentele de tip amfetamină”, a declarat el pentru Euronews Health. Așadar, studiul (publicat recent în prestigioasa revistă de specialitate) se concentrează strict pe o singură substanță activă.

Întrebări rămase fără răspuns

Dar studiul nu abordează nici numărul tot mai mare de adulți diagnosticați cu ADHD. Incertitudinea persistă în cazul acestora. „Pe măsură ce tot mai mulți adulți sunt diagnosticați și tratați pentru ADHD, nu știm dacă descoperirile noastre s-ar aplica și în cazul adulților”, a precizat Kelleher.

Mai mult, rămâne o întrebare fundamentală. De ce, la bază, copiii cu ADHD au un risc mai mare de psihoză? „Există, si, o muncă importantă de făcut pentru a înțelege de ce riscul de psihoză este ridicat la copiii cu ADHD, chiar dacă acest risc crescut nu este explicat de tratamentul cu metilfenidat”, a concluzionat cercetătorul.