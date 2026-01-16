Uniunea Europeană este acuzată de Statele Unite că încearcă să obțină un „monopol” prin acordul comercial cu țările Mercosur, o situație care generează noi tensiuni la nivel global. Potrivit oficialilor americani, înțelegerea ar oferi un avantaj nedrept competitorilor europeni și ar exclude producătorii din SUA de pe piața sud-americană, transmite Mediafax.

Acuzațiile Washingtonului privind concurența neloială

Acordul comercial dintre UE și blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) ar oferi un avantaj exclusiv producătorilor europeni, susțin oficialii americani. Disputa vizează în special produse precum prosciutto di Parma, brânza feta sau șampania, care ar urma să beneficieze de protecție pe piața sud-americană. Astfel, fermierii și procesatorii din SUA care fabrică bunuri similare ar fi excluși de la o competiție corectă.

Un oficial american implicat în negocieri a criticat intențiile europene. „Este o încercare flagrantă de a limita concurența și oportunitățile de export pentru furnizorii din afara UE de a comercializa în mod echitabil pe această piață mare de produse lactate și carne procesată”, a declarat acesta pentru FT. Aceste afirmații adâncesc tensiunile comerciale transatlantice, accentuate în timpul administrației Trump.

Dimensiunea și miza acordului UE-Mercosur

Negociat timp de peste două decenii, acordul dintre UE și Mercosur este aproape de finalizare. Tratatul ar urma să reducă majoritatea tarifelor vamale dintre cele două blocuri economice, ceea ce ar crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Această piață comună ar include peste 700 de milioane de consumatori și ar genera noi oportunități comerciale pentru ambele părți.

Susținătorii acordului afirmă că acesta va stimula exporturile europene, în special în sectoare ca industria auto, vinuri și brânzeturi. Pe lângă avantajele economice, Bruxelles-ul consideră tratatul un mod de a-și consolida relațiile comerciale externe. Într-un climat global protecționist, înțelegerea ar întări poziția UE pe scena internațională.

Opoziție internă și proteste ale fermierilor europeni

Acordul se confruntă cu opoziție și în interiorul Uniunii Europene, nu doar din partea partenerilor externi. Obstacole politice au apărut în state precum Franța și Polonia, pe fondul îngrijorărilor privind impactul asupra agriculturii naționale. Fermierii europeni au protestat masiv, temându-se de concurența produselor sud-americane.

Principala îngrijorare vizează standardele de producție. Fermierii europeni susțin că produsele din țările Mercosur respectă norme de mediu și siguranță alimentară mai laxe, având astfel costuri de producție mai mici. Această concurență, pe care o consideră neloială, ar putea submina agricultura locală și pune în pericol numeroase exploatații agricole.

Un nou front în competiția economică globală

Criticile Statelor Unite reflectă tensiunile comerciale transatlantice, accentuate în ultimii ani. Administrația Trump a continuat să protejeze fermierii americani prin măsuri tarifare și non-tarifare. În același timp, Washingtonul încearcă să limiteze influența economică a Uniunii Europene pe piețe globale în expansiune, precum cea sud-americană.

Acuzația directă de „monopol” semnalează deschiderea unui nou front în competiția economică internațională. Mișcarea Washingtonului arată că lupta pentru influență comercială depășește relația directă SUA-UE, implicând și alți actori regionali. Viitorul acordului este condiționat de ratificarea în Parlamentul European. Încă se poartă discuții despre protecția sectoarelor sensibile, normele de mediu și mecanismele de control. Bruxelles-ul speră ca tratatul să devină un model de cooperare comercială și să consolideze autonomia strategică a UE.