Trump anunță victoria asupra Iranului, în timp ce prețul petrolului depășește 100$

Donald Trump a declarat că Statele Unite au câștigat deja războiul cu Iranul, însă atacurile Teheranului continuă să zguduie Orientul Mijlociu și piețele globale. Peste noapte, dronele iraniene au distrus două petroliere, provocând cea mai gravă întrerupere a alimentării cu petrol din istorie și împingând prețul barilului din nou peste pragul de 100 de dolari.

Un petrolier grecesc și unul american au fost aruncate în aer în Golful Persic, în timp ce efectuau un transfer de țiței în apele teritoriale ale Irakului, care și-a închis imediat porturile. Potrivit Observatornews, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a avertizat că țara sa va bombarda toate bazele americane din regiune și va menține Strâmtoarea Ormuz închisă, deși surse internaționale susțin că acesta s-ar afla în comă.

Escaladare în Golful Persic

Atacul asupra celor două nave ridică la șase numărul total al vaselor lovite în Golf, generând o lovitură dură pentru economiile mondiale. Specialiștii consideră situația actuală drept cea mai gravă criză de aprovizionare cu petrol înregistrată vreodată. Reacția burselor a fost imediată, prețul barilului depășind 100 de dolari și amplificând temerile privind o recesiune globală.

Administrația de la Washington a reacționat ferm la aceste evoluții. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a subliniat determinarea SUA de a anihila capacitatea ofensivă a Teheranului. „Toate resursele noastre militare sunt concentrate în acest moment pe distrugerea capacităților ofensive ale Iranului”, a declarat oficialul american.

Trump declară victoria, Macron îl contrazice

În ciuda tensiunilor crescânde, președintele Donald Trump a transmis un mesaj de victorie în fața susținătorilor săi, la un miting de campanie. El le-a dat asigurări americanilor că regimul islamic de la Teheran este deja învins. „Am câştigat! Vă spun eu, am câştigat! (Iranienii -n.r.) nu ştiu ce naiba i-a lovit! Au fost loviţi de armata americană!”, a declarat Donald Trump.

Perspectiva sa a fost însă contrazisă de președintele Franței, Emmanuel Macron, care a adoptat un ton mult mai precaut. Liderul francez a subliniat că amenințarea iraniană nu a fost eliminată complet. „Iranul continuă să atace mai multe țări din regiune. Prin urmare, capacitățile sale nu au fost complet neutralizate”, a spus Macron.

Conflictul se extinde în regiune

Contraofensiva Iranului a vizat și alte țări din regiune. În Bahrain, rezervoare de combustibil au fost distruse, provocând incendii masive, cu flăcări ce s-au ridicat la zeci de metri în aer. În Dubai, dronele au lovit etajul 57 al unui turn rezidențial, forțând evacuarea de urgență a zeci de locatari. Tot acolo, un elicopter a reușit să doboare o dronă la doar câteva sute de metri de celebrul Burj Khalifa.

Între timp, FBI-ul a avertizat că Iranul ar putea plănui atacuri teroriste cu drone pe teritoriul american, una dintre posibilele ținte fiind ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Pe un alt front, Israelul a lansat noi bombardamente puternice în Liban și a cerut populației civile să părăsească sudul țării. Un locuitor din Beirut, Oud Charrafeddine, a descris teroarea trăită. „Atunci când explodează bombele, iar casa şi ferestrele se zguduie, sau când auzi sunetul făcut de motoarele avioanelor de luptă eşti cuprins de o frică primordială”, a povestit acesta. Ministrul israelian al Apărării a amenințat că ar putea confisca sudul Libanului dacă atacurile grupării Hezbollah continuă.