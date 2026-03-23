O statuie a lui Cristofor Columb a fost amplasată duminică pe terenul clădirii Eisenhower, un imobil administrativ situat chiar lângă Casa Albă. Anunțul, făcut de administrația Donald Trump, prezintă monumentul drept o replică a celui doborât de protestatari în portul din Baltimore, în timpul manifestațiilor declanșate după moartea lui George Floyd, în mai 2020. Gestul este văzut ca o reafirmare simbolică a exploratorului italian, dar și ca o mutare în disputa politică cu democrații.

O replică simbolică

Realizată în principal din marmură de sculptorul american Will Hemsley, noua statuie a fost împrumutată guvernului federal de către Organizațiile Unite Italo-Americane. Reprezentanții grupului, care reunește diverse organizații ale comunității italo-americane din SUA, au transmis că monumentul „și-a găsit un loc unde poate străluci în pace și poate fi protejată”.

Amplasarea nu este deloc întâmplătoare. Statuia originală din Baltimore a fost una dintre numeroasele monumente dedicate lui Columb care au fost vandalizate sau înlăturate în 2020, pe fondul criticilor tot mai vehemente privind rolul său în exploatarea și cucerirea populațiilor indigene.

Moștenirea disputată a exploratorului

Dar de ce este Columb o figură atât de polarizantă? Pentru administrația Donald Trump, expediția din 1492 reprezintă un moment istoric pozitiv, piatra de temelie a colonizării europene în Americi și, implicit, a dezvoltării lumii moderne. Lucrurile, e drept, stau puțin diferit pentru criticii săi, care văd în această moștenire o perioadă de violențe, exploatare și distrugere a culturilor indigene.

Iar în ultimii ani, tot mai multe state și orașe americane au decis să înlocuiască Ziua lui Columb cu Ziua Popoarelor Indigene. Ba chiar democratul Joe Biden a devenit, în 2021, primul președinte al Statelor Unite care a marcat oficial această nouă sărbătoare.

Trump: „Columb este un erou”

Și tocmai aici intervine miza politică a gestului de duminică. Donald Trump a criticat în repetate rânduri înlocuirea sărbătorii, acuzând că astfel de decizii distorsionează istoria. Poziția actualei administrații este tranșantă: „În această Casă Albă, Cristofor Columb este un erou”.

O declarație de război cultural.

Până la urmă, mesajul se aliniază perfect cu retorica sa de campanie. „Readuc Ziua lui Columb din cenușă”, a declarat Donald Trump, reluând o temă centrală a discursului său. Acesta acuză în mod constant opoziția democrată că încearcă să rescrie trecutul și să afecteze simbolurile asociate comunității italo-americane (o bază electorală importantă).