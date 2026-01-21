Scena de la Davos. Donald Trump apare. Sala a amuțit. Nu de respect, ci de teamă. Fostul președinte a ținut un discurs haotic, plin de amenințări abia ascunse pentru aliați și un rasism vizibil, notează The Guardian, preluat de Digi24. Un spectacol al forței americane, unde publicul părea îngrozit.

A existat și o veste bună. A promis că nu invadează Groenlanda. Deocamdată. Apoi a venit vestea proastă: a început să vorbească despre Islanda, părând să le confunde. Discursul său, deși incoerent, a avut o idee centrală: „America ține întreaga lume pe linia de plutire”. Concluzia? Toți ar trebui să fie recunoscători. Sau să suporte consecințele.

Groenlanda, o „bucată de gheață” care seamănă cu Crimeea

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda a revenit. Din nou, a numit-o o „bucată de gheață mare și frumoasă”. Geologic, e fals. Dar ideea i s-a fixat în minte, ducându-l, ciudat, să pomenească și Islanda. A prezentat o istorie alternativă în care SUA au ocupat Groenlanda în al Doilea Război Mondial ca să blocheze naziștii, apoi au dat-o înapoi „generos” Danemarcei. Realitatea? Suveranitatea daneză are 200 de ani și nu s-a schimbat în război. Dar pentru Trump, America a deținut insula și a pierdut-o din greșeală. O logică ce amintește periculos de justificările lui Putin pentru Crimeea, înainte de a invada Ucraina. Așa a explicat el de ce Groenlanda ar trebui să fie, de fapt, a Americii.

„Canada există datorită nouă”. Avertisment pentru întreaga Europă

Nimeni nu a scăpat. Nici măcar cel mai apropiat aliat. Premierul Canadei, Mark Carney, a vorbit despre o lume aflată în „ruptură”. Trump l-a atacat pe loc, acuzându-l că nu e „suficient de recunoscător”. Apoi a venit lovitura. „Canada există datorită Statelor Unite”, a tunat el. „Ține minte asta, Mark, data viitoare când vei face declarații.” Logica s-a aplicat tuturor. Elvețienilor, gazdele, le-a zis că „nu ar avea o țară” fără America. Apoi a generalizat mesajul pentru orice țară cu excedent comercial. Raționamentul era direct, brutal: ne vindeți mai mult decât cumpărați de la noi, deci sunteți paraziți. „Ne-ați înșelat timp de 30 de ani”, a strigat Trump. Ironia sorții… spunea asta chiar în centrul ordinii mondiale pe care vrea s-o distrugă.

Acuzații de 19 miliarde de dolari, bazate pe un video de pe YouTube

A urmat și o doză de rasism, tot mai puțin voalat. Trump a reluat o insultă la adresa somalezilor americani, acuzându-i că fraudează sistemul social. Sursa acuzației? Nu un raport oficial. Ci o „anchetă” demontată, făcută de un YouTuber de extremă dreapta, scrie ziarul britanic. Fără ezitare, Trump a aruncat cifra: „19 miliarde de dolari din fraude” comise de „bandiții somalezi”. Un număr fără dovezi reale. Se potrivește însă perfect cu planul său mai vechi de a-i deporta în masă.

Spectacolul s-a încheiat. Amenințarea nucleară a rămas

Finalul a adus o oarecare ușurare. Trump a promis că, deși America e „de neoprit” prin „puterea și forța sa excesivă”, el alege să nu o folosească: „Nu voi folosi forța”. Sala a răsuflat ușurată. Aproape palpabil. A plecat cu un „Ne vedem pe aici”, care a sunat mai mult a amenințare. Din fericire, nicio trupă nu a fost parașutată pe pârtiile elvețiene.

Însă cel mai puternic simbol al puterii sale nu a fost auzit. A fost văzut. Lângă Trump, la coborârea din elicopter, un pușcaș marin căra servieta neagră. Faimoasa „minge de fotbal”. Geanta conține codurile de lansare pentru 900 de arme nucleare, mereu gata de atac. Un memento tăcut și rece. Unul care oprește orice zâmbet în fața gafelor sale.