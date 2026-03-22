Donald Trump a lansat sâmbătă seara un ultimatum dur la adresa Iranului. Fostul președinte american a acordat Teheranului un termen de 48 de ore pentru a redeschide complet traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, amenințând în caz contrar cu distrugerea centralelor electrice ale țării.

Amenințare directă de la Trump

Mesajul a fost transmis fără echivoc pe platforma sa de socializare, Truth Social. Aici, Trump a detaliat exact ce are de gând să facă dacă cerințele sale nu sunt îndeplinite în termenul stabilit. Tonul este unul cât se poate de serios.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american.

Reacția Teheranului nu a întârziat

Iar răspunsul a venit rapid, încă de duminică. Armata iraniană, prin comandamentul operațional Khatam al-Anbiya, a anunțat că va riposta simetric dacă amenințările lui Trump se materializează. țintele lor vor fi infrastructurile energetice și stațiile de desalinizare din regiune.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului, într-un comunicat publicat de agenţia Fars. El nu a precizat (în mod deliberat, probabil) la ce „regim” se referea.

Reducere de trupe sau escaladare?

Dar cum se potrivește acest ultimatum cu planurile declarate anterior de Trump? E drept că lucrurile sunt puțin confuze. Anterior, fostul președinte afirmase că Statele Unite iau în considerare o „reducere treptată” a eforturilor militare din Orientul Mijlociu.

„Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea treptată a marilor noastre eforturi militare din Orientul Mijlociu în ceea ce priveşte regimul terorist al Iranului”, a scris acesta, enumerând printre obiective slăbirea capacității rachetelor iraniene și eliminarea forțelor aeriene și navale ale țării.

O nouă responsabilitate pentru aliați

Mai mult, Trump a sugerat că paza Strâmtorii Ormuz ar trebui să cadă în sarcina altor state. O schimbare majoră de paradigmă, dacă s-ar întâmpla pe bune.

„Strâmtoarea Ormuz va trebui să fie păzită şi supravegheată, după cum este necesar, de alte naţiuni care o utilizează, Statele Unite nu o fac! Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste ţări în eforturile lor privind Ormuz, dar acest lucru nu ar trebui să mai fie necesar odată ce ameninţarea Iranului va fi eradicată. Important este că va fi o operaţiune militară uşoară pentru ele”, a adăugat el.

Numai că, dincolo de declarații, realitatea de pe teren pare să spună o altă poveste. Mii de pușcași marini și marinari americani se îndreaptă chiar acum spre Orientul Mijlociu, în contextul în care războiul cu Iranul este pe cale să intre în a patra săptămână, conform oficialilor americani citați de CNN.

Vineri după-amiază, părăsind Casa Albă, Trump declarase reporterilor că el crede că SUA au „câştigat” deja războiul cu Iranul.