Un scandal diplomatic mocnea între București și Kiev. Miercuri, a explodat. Partidul Social Democrat a ieșit la atac, acuzând Ucraina de o „omisiune” gravă care lovește direct în comunitatea de români de acolo. Problema? O lege nouă a cetățeniei. Iar România nu e pe listă.

Scandalul, semnalat de HotNews, are la bază o listă extrem de scurtă, de numai cinci țări, ai căror cetățeni vor putea deține și cetățenie ucraineană: Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. România, nicăieri. Absența a declanșat o reacție furibundă din partea celui mai mare partid de la București.

Furia PSD: „O omisiune care afectează vădit comunitatea românească”

Social-democrații n-au pierdut timpul. Au cerut „urgent” explicații de la Președinție și de la Ministerul de Externe printr-un comunicat acid, acuzând că „această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina şi contrastează puternic cu sprijinul necondiţionat oferit de ţara noastră pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean”. Dar avertismentul merge mai departe și leagă gestul Kievului de viitorul european al țării vecine, semnalând că o asemenea „abordare arbitrară” poate încurca aderarea la UE și cerând autorităților române „să intervină ferm și urgent pentru rezolvarea acestei probleme”. Un cartonaș galben, în văzul tuturor.

Replica Ambasadei Ucrainei: Lista e deschisă, se va extinde

Prinsă în acest vârtej politic, Ambasada Ucrainei a reacționat. A încercat să calmeze situația. Printr-un comunicat oficial, misiunea diplomatică a explicat că legea, adoptată în iunie 2025, are o logică anume, iar lista este doar un punct de plecare. Care? Cele cinci țări – Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia – au fost selectate pentru că acolo trăiesc „cele mai numeroase comunităţi ucrainene din diaspora”. Promisiunea este că „lista respectivă va fi extinsă în viitor”. Când anume, nu se știe. Un simplu detaliu tehnic sau un calcul politic? Încă nu e clar.

MAE român temperează scandalul: Legea vizează diaspora ucraineană, nu românii de acolo

Ministerul Afacerilor Externe de la București a venit cu o interpretare care schimbă complet datele problemei. Legea nu se referă la românii din Ucraina, ci la ucrainenii din afara țării. Scopul ei principal este de a „menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate”. Oficialii de la București aduc un argument tehnic decisiv: legea „nu se aplică persoanelor care au deja cetăţenia ucraineană”, deci statutul etnicilor români nu ar fi afectat. Ei amintesc și că modificările recente au vizat, de fapt, facilitarea cetățeniei pentru voluntarii străini care luptă în armata ucraineană. O perspectivă tehnică, la polul opus față de reacția politică a PSD.

Ce urmează? Presiune în spatele ușilor închise

Explicațiile tehnice au venit, dar scandalul politic e deja pe masă. Reacția PSD pune presiune pe diplomația română pentru a obține garanții de la Kiev. Acum, totul depinde de autoritățile ucrainene. Ele trebuie să arate că promisiunea extinderii listei nu e doar o vorbă goală, ci o intenție reală. Cât de repede se va întâmpla asta pentru România, un partener strategic esențial? Asta e întrebarea.