Ucraina, o nouă solicitare către SUA. Câte sisteme PATRIOT mai vrea

Pe fondul intensificării conflictului cu Rusia, Ucraina își consolidează eforturile pentru a-și proteja orașele și infrastructurile vitale. Potrivit publicației Financial Times, Kievul a transmis Statelor Unite o cerere oficială pentru achiziționarea a zece sisteme de apărare antiaeriană Patriot, într-un acord complex de miliarde de dolari, finanțat în mare parte prin sprijin european. În paralel, discuțiile vizează și colaborarea în domeniul tehnologic, cu proiecte comune pentru dezvoltarea și producția de drone.

Solicitarea de sisteme Patriot – scut împotriva atacurilor

Conform informațiilor obținute de Financial Times și citate de EFE, Ucraina a cerut Washingtonului zece sisteme Patriot de fabricație americană. Acestea ar urma să devină o barieră esențială împotriva atacurilor aeriene, protejând capitalele regionale, centrele industriale și rețelele critice de infrastructură. Acordul, estimat la zeci de miliarde de dolari, este finanțat cu sprijin european și face parte dintr-un plan mai amplu al președintelui Volodimir Zelenski de a moderniza capacitățile militare ale țării.

Colaborare pentru drone și investiții de amploare

Pe lângă achiziția de sisteme antiaeriene, Kievul și Washingtonul negociază un acord separat pentru producerea de drone, cu implicarea unor companii ucrainene. Valoarea proiectului este de aproximativ 50 de miliarde de dolari (42,83 miliarde de euro) și vine în completarea contractului precedent de 90 de miliarde de dolari pentru armament american, intermediat prin Europa. Documentul consultat de Financial Times nu precizează cât din această sumă este direcționată spre achiziții publice și cât reprezintă investiții, dar arată că Ucraina vrea să formuleze o „contraofertă” pentru Donald Trump, după ce acesta „a părut să se alinieze cu președintele rus Vladimir Putin” în Alaska, la finalul săptămânii trecute.

Kievul cere despăgubiri din activele rusești înghețate

În același timp, Kievul insistă ca Rusia să plătească pentru distrugerile provocate în timpul războiului, prin folosirea activelor suverane ruse înghețate în statele occidentale. Suma vizată depășește 300 de miliarde de dolari. Autoritățile ucrainene au subliniat că ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei ar trebui să fie condiționată strict de respectarea unui viitor acord de pace și de angajamentul Rusiei de a „juca corect”.