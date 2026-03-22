Autoritățile de la Londra contrazic ferm avertismentele lansate de Israel. Steve Reed, un ministru din Regatul Unit, susține că evaluările serviciilor de informații nu indică în niciun fel că Iranul ar putea lovi capitala britanică cu rachete cu rază lungă de acțiune. Reacția vine după ce premierul israelian Beniamin Netanyahu a avertizat grav că Iranul are „capacitatea de a pătrunde adânc în Europa”, insistând că este nevoie de un răspuns internațional.

Evaluările noastre spun altceva

Steve Reed a fost cât se poate de clar în declarațiile pentru BBC. „Nu există nicio evaluare a serviciilor de informații care să susțină” afirmația Israelului potrivit căreia Iranul ar deține rachete cu rază lungă de acțiune capabile să ajungă la Londra. Iar oficialul britanic a insistat, adăugând că „nu există nicio evaluare specifică care să indice că iranienii vizează Marea Britanie – sau că ar putea face acest lucru, chiar dacă ar dori”.

Această poziție vine după ce Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au afirmat sâmbătă că Teheranul deține arme cu o rază de acțiune de până la 4.000 de kilometri.

Atacul eșuat asupra bazei Diego Garcia

Discuția despre raza de acțiune a rachetelor iraniene nu este pur teoretică. Recent, s-a dezvăluit că Iranul a vizat baza militară comună SUA-Marea Britanie de pe Insulele Chagos din Oceanul Indian, situată la aproximativ 3.800 de kilometri de teritoriul iranian.

E drept că atacul nu a fost un succes. Iranul a lansat două rachete balistice către Diego Garcia. Una dintre ele a eșuat și nu și-a atins ținta, în timp ce a doua a fost interceptată de un distrugător american, conform informațiilor publicate de Wall Street Journal.

Întrebat despre acest incident, Reed a refuzat să precizeze cât de aproape au ajuns rachetele de teritoriul britanic, afirmând că nu poate dezvălui „detalii operaționale”.

Cât de departe pot ajunge, pe bune, rachetele iraniene?

V-ați întrebat care este, de fapt, capacitatea reală a Teheranului? Dincolo de declarațiile politice, se estimează că arma cu cea mai mare rază de acțiune din arsenalul Iranului (cel puțin cea cunoscută public) are o rază maximă de 2.000 de kilometri. Asta înseamnă mult sub distanța până la Diego Garcia și, clar, până la Londra.

Numai că avertismentele nu vin doar de la Israel. Cu câteva zile înainte de începerea atacurilor asupra Iranului, președintele american Donald Trump a afirmat că Teheranul a dezvoltat rachete care ar putea „amenința Europa” și că lucrează la construirea unor proiectile capabile să lovească chiar și Statele Unite.

Marea Britanie se simte în siguranță

În ciuda acestor tensiuni, ministrul Steve Reed a transmis un mesaj de calm. Presat din nou cu privire la comentariile IDF, el a repetat: „Nu există nicio evaluare care să susțină ceea ce se spune.”

Mai mult, a oferit asigurări ferme. „Suntem perfect capabili să protejăm această țară și să o menținem în siguranță, fie că este vorba de teritoriul național, fie de bunurile și cetățenii noștri din întreaga regiune”, a declarat el duminică. Potrivit acestuia, chiar dacă Iranul ar avea capacitatea tehnică, forțele armate britanice ar putea apăra țara.

Ministrul de Externe al Iranului a declarat la începutul acestei luni că țara sa a limitat în mod deliberat raza de acțiune a rachetelor sale la 2.000 km, deoarece „nu vrem să fim percepuți ca o amenințare de către nimeni altcineva din lume”.