Un student azer a primit 11 ani de închisoare pentru livrări de echipamente Starlink către Rusia

Un tribunal din Letonia a pronunțat o sentință dură: 11 ani de închisoare pentru un cetățean azer. Studentul, rezident în țara baltică cu o viză de studii, a fost găsit vinovat că a ajutat Rusia în războiul din Ucraina. Cum anume? Prin achiziționarea și contrabanda cu echipamente ce pot fi folosite în scopuri militare, inclusiv terminale de internet prin satelit Starlink.

Acuzațiile oficiale

Studentul, identificat de televiziunea letonă drept Ali Jalilov, a fost condamnat pentru o serie de fapte extrem de serioase. Instanța din capitala Riga l-a găsit vinovat de „asistarea unui stat străin în activităţi îndreptate împotriva unui alt stat, precum şi pentru încălcarea sancţiunilor impuse de organizaţii internaţionale şi de Letonia”. a ajutat un agresor și a fentat sancțiunile internaționale.

Dar nu a acționat singur.

O rețea de contrabandă

Conform datelor din dosar, azerul a colaborat cu alți trei inculpați pentru a-și duce planul la bun sfârșit. Procesul acestora (dintre care doi sunt cetățeni letoni) este încă în desfășurare, separat de cel al lui Jalilov. Schema era, la prima vedere, destul de simplă.

Grupul achiziționa terminalele Starlink din Statele Unite și le expedia ulterior către Rusia. Numai că pachetele nu conțineau doar echipamente de internet, ci și alte dispozitive cu uz militar direct.

Echipamente pentru artilerie și drone

Pe lângă terminalele de internet, rețeaua trimitea în Rusia și alte echipamente militare. Vorbim aici de dispozitive optice de ochire și dispozitive meteo, esențiale pentru calcularea traiectoriei obuzelor de artilerie. V-ați gândit vreodată cum ajung astfel de tehnologii pe front, ocolind toate embargourile?

Procurorul de caz a subliniat gravitatea extremă a faptelor, mai ales în contextul descoperirii unor unități Starlink Mini printre bunurile de contrabandă. Acestea pot fi atașate direct pe drone kamikaze.

Declarația sa este, pe bune, cutremurătoare. Acesta a considerat că livrarea unor asemenea dispozitive către Rusia este „mai gravă decât furnizarea de arme de foc”.