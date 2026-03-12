Viața a peste 600.000 de români în Spania. Salariile stagnează, chiriile explodează

Spania, una dintre destinațiile preferate ale românilor care muncesc în străinătate, nu mai pare paradisul de altădată. Costul traiului tot mai ridicat, chiriile mari și salariile care bat pasul pe loc transformă viața multor migranți într-o luptă zilnică pentru supraviețuire.

Peste 600.000 de români trăiesc oficial în Spania, conform datelor publicate în 2025 de Institutul Național de Statistică spaniol. Potrivit publicației Adevarul, comunitatea românească a atins un vârf istoric de aproape 900.000 de persoane în 2012, dar a înregistrat o ușoară scădere în ultimii ani. Chiar și așa, românii rămân a treia cea mai mare populație străină din țara cu aproximativ 48 de milioane de locuitori, după marocani și columbieni.

Stil de viață relaxat versus realități financiare dure

Pentru mulți tineri, stilul de viață spaniol rămâne un argument puternic pentru a nu se întoarce în țară. Un român care lucrează în IT la Barcelona de șase ani exclude complet revenirea. „Este un preț mare să fii departe de familie și prietenii de o viață, însă răutate și meschinărie mai mare ca la români eu nu am văzut, motiv pentru care eu nu m-aș întoarce nici pentru de zece ori banii pe care îi fac aici. Aici este un stil de viață complet diferit: lumea e relaxată, face sport, consumă mâncare bună. Valorile promovate în România sunt diferite, în antiteză chiar”, susține acesta. El explică faptul că în Spania câștigă aproape 3.000 de euro și plătește o chirie de 900 de euro, comparativ cu 2019, când în București avea un salariu de 1.000 de euro și o chirie de 200 de euro.

Un alt tânăr confirmă că veniturile îi permit un trai decent, cu trei vacanțe de două săptămâni pe an și city-break-uri frecvente. „Mă întorc doar pentru a-mi vizita prietenii și familia. Nu aș mai locui în România. Am învățat să fiu fericit și să îmi trăiesc viața, nu doar să muncesc și să port ură în suflet”, afirmă el.

„Salariile urcă încet, iar chiria și prețurile foarte repede”

Mirajul unei vieți fără griji este spulberat de realitatea economică. Mulți români se plâng de costurile tot mai mari, în special la chirii și alimente. „Salariile urcă foarte încet, iar chiria și prețurile foarte repede”, susține un tânăr stabilit în Spania de 20 de ani. Un altul adaugă: „În Spania, cred că 60-75 la sută din angajați lucrează doar pentru a trăi și pentru o vacanță pe an. Foarte greu reușești să pui 200-300 de euro deoparte în fiecare lună. O cunoștință era foarte fericită că a găsit un post de inginer în construcții, cu un salariu de 1.800 de euro, iar chiria e 800 de euro”.

Un spaniol oferă o perspectivă sumbră pentru cei care vor să emigreze. „În Spania vei câștiga cam 1.200-1.400 de euro și vei plăti 1.000 de euro chirie. Sunt spaniol și aici se mănâncă foarte bine și se stă foarte plăcut la soare. Pentru orice altceva, caută altă țară. Dacă aș avea ocazia, aș pleca de aici fugind. Toți prietenii mei din copilărie au plecat în căutare de oportunități. Țara asta mai e bună doar pentru vizitatori și pentru infractori, care trăiesc ca niște regi”, afirmă acesta.

De ce refuză românii să se mai întoarcă în țară

Chiar și cu dificultăți financiare, mulți români nu iau în calcul revenirea în România, principalul motiv fiind societatea pe care au lăsat-o în urmă. „Eu am plecat de la 1.200 de lei și bonuri. Acum, în Spania, mă descurc să fac niște economii, dar sunt norocos că nu am rate deloc. E tot mai greu parcă, dar nu știu unde nu e. Nu mă întorc în România, pentru că am o viață stabilă aici. Nu îmi place răutatea românilor”, mărturisește un român emigrat acum 14 ani.

Amintirile traiului greu din țară sunt încă vii pentru alții. Un bărbat întors în vizită după 19 ani rememorează dificultățile. „Și acum îmi amintesc de zecile de drumuri pe care le făceam cu trenul între Timișoara și Suceava, peste noapte, și de fiecare dată când oprea trenul trebuia să fii treaz, ca nu cumva cineva să plece cu bagajul tău. Niciodată nu m-am ascuns că sunt român (încă am accent), dar nu mă voi întoarce. Mai trebuie să fac vreo 5-6 vizite și cam atât”, afirmă acesta.

Cum a ajuns Spania un magnet pentru români

Fluxul migrator a început în anii ’90, când românii erau atrași de salariile din construcții. Cercetătorul Joshua Rodriguez, în studiul „Migrația românească în Spania: explicarea unui flux neașteptat de migranți” (2022), arată că „această primă generație a reușit să se stabilească suficient de sigur în Spania, astfel încât viitorii români să poată profita de schimbările de politică ulterioare care au ușurat migrarea”. Aderarea la UE a accelerat fenomenul. Populația românilor din Spania a crescut de aproape șase ori între 2002 și 2006, de la sub 69.000 la peste 397.000.

Rodriguez explică succesul migrației printr-o combinație de factori. „Această combinație între români care căutau noi începuturi și Spania, care oferea locuri de muncă numeroase, salarii semnificativ mai mari și un mediu mai primitor decât alte destinații tradiționale ale migranților, a condus la o creștere vastă a migrației la sfârșitul anilor 1990 și 2000”, arată cercetătorul. Integrarea a fost facilitată de asemănările lingvistice și culturale. „Limba română este o limbă romanică, iar asta îi ajută să învețe spaniola foarte repede. Românii au o atitudine față de viață foarte asemănătoare cu cea a spaniolilor. Sunt aproape ca niște spanioli veniți din cealaltă parte a Europei”, crede un localnic.