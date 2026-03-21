Prim-ministrul ungar Viktor Orban a lansat sâmbătă acuzații dure la adresa Bruxelles-ului și Kievului, susținând că acestea încearcă să influențeze alegerile din 12 aprilie pentru a-i schimba guvernul. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs la Conferința de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) de la Budapesta, unde a denunțat o presupusă deteriorare a democrației la nivel european.

„Democraţia europeană este pe moarte”

Discursul premierului maghiar a fost tranșant. „Democraţia europeană este pe moarte pentru că economia sa nu are succes, din cauza cenzurii politice şi pentru că se amestecă deschis în alegerile naţionale”, a declarat Orban în fața a sute de activiști și politicieni ultraconservatori. El a continuat, aplicând acuzația direct pe situația internă.

„Acest lucru se întâmplă şi în Ungaria”, a adăugat el. Până la urmă, cum se traduce acest amestec? Potrivit lui Orban, lucrurile sunt clare: „Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles şi pro-Kiev în Ungaria. Nu va exista unul”. În opinia sa, Comisia Europeană și-a abandonat rolul. „Bruxelles nu este gardianul tratatelor, ci le trădează”, a mai afirmat premierul. Evenimentul CPAC se află la a cincea ediție în Budapesta, adunând de data aceasta 667 de participanți din 51 de țări.

Sprijin de la lideri internaționali

Iar sprijinul extern nu a întârziat să apară. Într-un mesaj video, Președintele american Donald Trump și-a exprimat susținerea necondiționată pentru liderul de la Budapesta înaintea alegerilor parlamentare. „Îl susţin pe Orban la următoarele alegeri. Este o persoană fantastică, mă bucur că îl pot susţine”, a transmis Trump, un aliat cunoscut al premierului ungar. Mai mult, acesta a lăudat participanții pentru „angajamentul faţă de bunul simţ şi valorile conservatoare”, adăugând că SUA și Ungaria „vor arăta calea către un Occident reînnoit”.

Orban a avut, la rândul său, cuvinte de laudă pentru alți lideri prezenți, precum președintele argentinian Javier Milei. „A demonstrat că bunul simţ este cheia succesului, nu nebunia progresistă”, a spus Orban, completând că „astăzi Argentina este un bastion al forţelor de dreapta”. Nici liderul partidului de extremă dreapta Vox din Spania, Santiago Abascal, nu a fost uitat. „Abascal este şeful meu. Nu ne-am putea dori un lider mai bun decât eşti tu”, le-a spus Orban participanților.

Miza alegerilor din 12 aprilie

Dar care este, de fapt, miza acestor alegeri? Aflat la putere din 2010, Viktor Orban se confruntă cu o provocare serioasă din partea conservatorului Peter Magyar, care conduce partidul Tisza. E drept că situația pare mai complicată ca oricând pentru partidul de guvernământ, Fidesz.

Sondajele prevăd o posibilă înfrângere.

Această presiune electorală vine pe fondul unor critici internaționale constante. Grupul de reflecție Freedom House, de exemplu, consideră Ungaria o țară „parțial liberă” și nu o democrație deplină după cei 16 ani de guvernare Orban, perioadă în care partidul său a modificat numeroase reglementări și a adoptat unilateral o nouă Constituție (o mișcare intens contestată la vremea respectivă).

Campania electorală, axată pe Ucraina

În acest context tensionat, campania lui Viktor Orban s-a concentrat pe o presupusă interferență din partea Ucrainei. Premierul maghiar îl acuză direct pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar fi împiedicat restabilirea traficului cu petrol rusesc prin conducta Drujba, care a fost avariată în urma atacurilor lansate de Moscova.