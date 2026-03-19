Volodimir Zelenski confirmă întâlnirea de sâmbătă cu negociatorii americani

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că reprezentanți ai Kievului se vor întâlni sâmbătă în Statele Unite cu negociatorii americani. Scopul este relansarea procesului diplomatic pentru a pune capăt invaziei ruse în Ucraina, începută în februarie 2022.

Echipa ucraineană, deja pe drum

Anunțul a fost făcut în cadrul discursului său zilnic, unde liderul de la Kiev a oferit detalii clare despre deplasare. „Echipa ucraineană – mai precis, partea politică a grupului – este deja pe drum. Aşteptăm o întâlnire în Statele Unite sâmbătă”, a declarat Zelenski. El a subliniat că există semnale pozitive venite din partea americană pentru reluarea negocierilor trilaterale între Kiev, Moscova și Washington.

Contextul delicat al negocierilor

Iar mișcarea vine după o perioadă de blocaj. O rundă de negocieri tripartite ce trebuia să aibă loc la Abu Dhabi a fost amânată după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, fără ca o nouă dată sau un nou loc să fi fost stabilite de atunci. Dar cum stau lucrurile pe bune pe axa Washington-Moscova?

Numai că, săptămâna trecută, emisarul Moscovei, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit la Miami cu negociatorii americani. Printre aceștia s-au numărat Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și ginerele fostului președinte, Jared Kushner. Oficialul rus a calificat întâlnirea drept „productivă”, fiind prima de acest fel între ruși și americani de la începutul războiului din Iran, pe 28 februarie.

Sancțiunile și umbra războiului din Orient

Întâlnirea de la Miami a avut loc după un anunț important făcut de Washington. Administrația americană a decis ridicarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc, impuse ca urmare a ofensivei din Ucraina, cu scopul declarat de a atenua creșterea prețurilor în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Decizia nu a fost primită bine la Kiev. Președintele ucrainean a estimat că această mișcare „cu siguranţă nu contribuie la pace”.

O teamă justificată.

Zelenski s-a arătat îngrijorat în repetate rânduri că războiul din Orientul Mijlociu va deturna atenția de la conflictul din Ucraina (cel mai sângeros de pe continentul european de la Al Doilea Război Mondial).