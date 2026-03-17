Zelenski acuză Rusia și Iranul că folosesc AI pentru a ucide ieftin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți, în Parlamentul britanic, că 201 experți ucraineni în combaterea dronelor au fost deja trimiși în Orientul Mijlociu. Liderul de la Kiev a lansat și un avertisment dur, acuzând Rusia și Iranul că folosesc inteligența artificială pentru a eficientiza atacurile la distanță.

Experți ucraineni în Orientul Mijlociu

În fața deputaților și membrilor Camerei Lorzilor, Zelenski a detaliat cum Ucraina își extinde cooperarea militară. Nu mai puțin de 201 specialiști ucraineni sunt deja desfășurați în regiune, iar alți 34 sunt pregătiți pentru o eventuală mobilizare. Dar unde anume au ajuns aceștia?

Echipele se află în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită. Urmează Kuweit. E drept că mișcarea nu este una unilaterală. Zelenski a subliniat că desfășurarea are loc „la cererea partenerilor noștri”, printre care se numără și Statele Unite, pe fondul intensificării amenințărilor cu drone în zonă.

este vorba de personal cu o experiență de neegalat. „Aceștia sunt experți militari care știu cum să ajute, cum să se apere împotriva dronelor”, a explicat președintele ucrainean.

„Frați în ură”

Dincolo de detaliile operaționale, discursul lui Zelenski a avut și o componentă de avertisment geopolitic. Acesta a descris Rusia și Iranul drept „frați în ură”.

O acuzație extrem de gravă.

Liderul de la Kiev a susținut că cele două state colaborează strâns și folosesc tehnologii avansate pentru a-și atinge scopurile. V-ați gândit vreodată cum tehnologia de ultimă oră poate fi transformată într-o armă letală și ieftină? Zelenski oferă un răspuns direct și îngrijorător. „Folosesc inteligența artificială pentru a ucide ieftin pe distanțe lungi”, a afirmat el.

Răspunsul tehnologic al Kievului

Numai că Ucraina nu stă cu mâinile în sân. În replică la aceste amenințări, Kievul a accelerat propriile dezvoltări tehnologice în domeniul militar.

Zelenski a menționat progresele făcute în crearea unor drone de interceptare specializate. Acestea sunt capabile să neutralizeze dronele de tip Shahed (de fabricație iraniană, folosite intensiv de Moscova în războiul din Ucraina). Până la urmă, eficiența se măsoară și în costuri.

Iar cifrele sunt grăitoare. Potrivit președintelui ucrainean, aceste sisteme de interceptare dezvoltate de Kiev pot doborî dronele inamice la un cost sub 10.000 de dolari, o sumă mult mai mică în comparație cu alte metode de apărare aeriană, care pot ajunge la costuri de sute de mii sau chiar milioane de dolari per interceptare.