Medicul Ștefania Șerban, managerul Spitalului Municipal Sibiu, a anunțat la 27 noiembrie 2026 că pacienții care au venituri de cel mult 2.000 de lei pe lună pot face la acest spital procedurile de fizioterapie recomandate de medic, fără să plătească. Cei cu venituri peste acest prag pot face procedurile, dar le plătesc.

Pragul îi include și pe cei care au un venit lunar de exact 2.000 de lei. Venitul trebuie dovedit, iar procedurile sunt stabilite de un medic specialist după consultație, nu alese direct de pacient.

Cum ajunge pacientul la procedurile fără plată

Consultația are loc la Policlinica Spitalului Municipal Sibiu și este gratuită pentru pacientul care vine cu bilet de trimitere. Medicul specialist stabilește ce proceduri de recuperare îi sunt necesare.

Pacientul se prezintă la policlinică având biletul de trimitere.

Medicul specialist îl consultă și îi recomandă procedurile potrivite.

Pentru a dovedi venitul, pensionarul prezintă cuponul de pensie, iar salariatul, o adeverință de venit.

Printre procedurile disponibile se află tratamentele cu magnet, laser, ultrasunete și lampă Solux, precum și mai multe forme de electroterapie, inclusiv TENS, o procedură care folosește impulsuri electrice. Pacientul primește fără plată procedurile disponibile pe care i le recomandă medicul, dacă îndeplinește condiția de venit.

Ce plătesc pacienții cu venituri peste 2.000 de lei

Pentru acești pacienți, consultația rămâne gratuită dacă au bilet de trimitere, însă procedurile de fizioterapie sunt contra cost. Ștefania Șerban afirmă că spitalul practică cele mai mici tarife din oraș; suma de plată depinde de procedurile recomandate.

Spitalul Municipal Sibiu are sediul pe strada Constantin Noica nr. 20 și telefonul 0269.213.163, potrivit Primăriei Sibiu. Pe aceeași pagină, Primăria indică site-ul spitalcfsibiu.ro. Unitatea a purtat anterior numele Spitalul General Căi Ferate Sibiu, schimbat printr-o hotărâre locală din 26 martie 2026.

Managerul a mai anunțat că spitalul intenționează să organizeze concursuri pentru un kinetoterapeut și doi asistenți medicali, astfel încât procedurile să poată fi oferite și într-o tură de după-amiază.