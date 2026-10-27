Casa Județeană de Pensii Alba a explicat la 26 octombrie 2026 întârzierile la cereri de pensie și la acte depuse pentru recalculare. Instituția a indicat două categorii distincte, fiecare cu peste 9.000 de solicitări sau documente. Aceste cifre nu arată câte cereri erau încă nerezolvate la data anunțului.

Pentru solicitant, întârzierea poate însemna că decizia pentru o pensie nouă sau pentru o recalculare vine mai târziu. Casa Națională de Pensii Publice a precizat, într-un comunicat din iunie 2025, că drepturile restante se plătesc ulterior, de la data prevăzută de lege. Întârzierea unei decizii nu înseamnă că plata lunară a tuturor pensiilor s-a oprit.

Ce cereri au rămas în urmă

Primul grup cuprindea peste 9.000 de solicitări și acte privind veniturile și sumele primite în plus la salariu, înregistrate la 31 august 2024. Al doilea s-a format după 1 septembrie 2024 și cuprinde cereri pentru pensii noi, recalculări și revizuiri. Cele două cifre nu pot fi adunate pentru a afla câte dosare așteaptă astăzi o decizie.

Casa din Alba spune că programele informatice au fost puse în funcțiune treptat, multe operațiuni devenind posibile abia în a doua jumătate a anului 2025. Instituția invocă și lipsa personalului. Din octombrie 2025 până în septembrie 2026, a emis aproximativ 14.000 de decizii. Circa 4.000 au fost pentru cazuri noi. Numărul deciziilor emise nu arată câte solicitări au depășit termenul legal.

Când trebuie să vină decizia

Pentru o cerere de pensionare, Legea pensiilor, aplicată din 1 septembrie 2024, prevede emiterea deciziei în 45 de zile de la înregistrare. În cazurile prevăzute de lege, termenul poate fi prelungit cu 30 de zile. Termenul nu se calculează de la data la care solicitantul întreabă ce se întâmplă cu dosarul.

În cazul recalculării cerute de pensionar, Casa Națională de Pensii Publice arată că drepturile recalculate se acordă, de regulă, din luna următoare înregistrării cererii. Dacă o decizie a sosit, dar suma sau datele din ea sunt contestate, Legea pensiilor dă persoanei 45 de zile de la comunicarea deciziei pentru a o contesta.

Cum se verifică dosarul

Pentru o cerere transmisă prin portalul CNPP, solicitantul poate urmări stadiul în secțiunea „Cererile mele”.

Pentru o cerere depusă la ghișeu sau trimisă prin poștă, solicitantul poate cere stadiul la casa de pensii care îi soluționează dosarul. Pentru Alba, instituția publică telefonul 0258/811.531 și adresa [email protected].

Dacă decizia întârzie, solicitantul poate trimite o cerere scrisă în care să treacă numărul dosarului, data depunerii și ce răspuns cere. Dovada trimiterii trebuie păstrată. Pentru o petiție, regula generală este un răspuns în 30 de zile de la înregistrare; termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile dacă este nevoie de cercetări suplimentare.

Casa de Pensii Alba a anunțat că urmărește reducerea cererilor rămase în lucru, fără să indice o dată la care le va încheia.