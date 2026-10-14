Un mesaj scris corect în română și care reproduce identitatea vizuală a unei organizații legitime nu dovedește autenticitatea expeditorului. În 2025, incidentele de phishing, prin care atacatorii folosesc mesaje și pagini înșelătoare, au ajuns la 4.975, față de 2.917 în 2024, o creștere de 70,6%.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) descrie trecerea de la atacuri bazate în principal pe volum la operațiuni mai bine țintite asupra utilizatorilor și organizațiilor. Versiunea publică a raportului său de activitate pentru 2025 a fost publicată pe 14 august 2026, după aprobarea prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) nr. 117 din 7 august 2026.

Aspectul profesionist al mesajului poate ascunde o tentativă de fraudă

Campaniile descrise de DNSC folosesc texte redactate corect și elemente vizuale care imită convingător organizații legitime. Greșelile de limbă nu mai sunt un reper suficient pentru recunoașterea mesajelor frauduloase.

Despre pregătirea și distribuirea acestor campanii, DNSC precizează în raportul anual de activitate pentru 2025: „Phishing-ul a rămas principalul vector de atac în 2025. Creșterea a fost determinată, între altele, de profesionalizarea campaniilor de phishing, diversificarea canalelor de livrare prin combinarea emailului cu aplicații de mesagerie și platforme de social media, precum și de utilizarea pe scară largă a mecanismelor de inteligență artificială și a pregătirii atacurilor cu ajutorul AI”.

Combinația dintre mesaj și destinația către care este îndrumat utilizatorul apare și în campaniile de preluare a conturilor. În aceste cazuri, solicitarea inițială poate părea o cerere obișnuită de ajutor, urmată însă de accesarea unei pagini frauduloase sau de transmiterea unor coduri de autentificare.

O cerere de vot pe WhatsApp poate preceda solicitarea unui cod

Un exemplu de mesaj folosit în campaniile de manipulare a utilizatorilor prin WhatsApp este: „voteaz-o pe fiica mea la concurs”, menționat de DNSC în raport. Victima este ulterior redirecționată către o pagină frauduloasă sau i se cere introducerea unor coduri de autentificare.

Incidentele de compromitere a conturilor au urcat de la 248 în 2024 la 1.125 în 2025. DNSC asociază evoluția cu aceste campanii prin mesagerie, cu reutilizarea parolelor și cu lipsa autentificării multifactor, adică verificarea identității prin mai mult de un factor, nu doar prin parolă.

Fraudele financiare includ investiții false și identități imitate

Fraudele și tentativele de fraudă au însumat 3.937 de incidente în 2025, față de 2.061 în anul precedent, în creștere cu 91%. Raportul leagă evoluția de intensificarea apelurilor cu identitate falsificată, de creșterea phishing-ului și de atractivitatea fraudelor financiare pentru atacatori.

Formele de fraudă menționate de DNSC sunt:

Apelurile cu identitate falsificată, prin tehnici de spoofing telefonic.

Fraudele din comerțul electronic.

Investițiile false.

Schemele de impersonare, în care este imitată identitatea unei alte persoane sau organizații.

În sectoarele bancar și de curierat, phishing-ul a predominat. Aceste două domenii, împreună cu infrastructurile pieței financiare, au cumulat 3.326 de incidente, respectiv 88,23% din raportările pe sectoarele analizate.

Distribuția raportată de DNSC arată concentrarea incidentelor:

Sectorul bancar: 71,09%.

Serviciile poștale și de curierat: 10,8%.

Infrastructurile pieței financiare: 6,34%.

Incidentele raportate și tentativele detectate au dimensiuni diferite

Senzorii DNSC au colectat în 2025 peste 25 de milioane de evenimente de securitate cibernetică. Dintre acestea, peste 7,25 milioane au fost tentative asociate campaniilor de phishing, iar aproximativ 5,88 milioane au fost tentative brute-force, adică încercări repetate de a obține acces prin testarea unor combinații de autentificare.

La nivelul incidentelor, categoria brute-force a scăzut cu 72,7%, de la 172 în 2024 la 47 în 2025. Atacurile care urmăresc indisponibilizarea serviciilor prin trafic distribuit au coborât de la 72 la 34 de incidente, cu 52,8%. Categoria altor tipuri de raportări s-a redus cu 21%, de la 2.833 la 2.237.

Pentru perioada octombrie 2025-martie 2026, cercetătorii Spamhaus au înregistrat 46,9 milioane de domenii noi și au detectat 2,15 milioane de domenii malițioase. Domeniile asociate infrastructurii de comandă și control a rețelelor de dispozitive compromise au crescut cu 289%, iar cele asociate programelor informatice rău intenționate, cu 206%.

Atacurile asupra organizațiilor pot opri activitatea

DNSC descrie și atacuri ale unor hacktiviști pro-ruși și grupări statale și non-statale împotriva României și a altor state occidentale. Intensificarea acțiunilor hibride ale Federației Ruse a influențat spațiul cibernetic românesc în anul alegerilor prezidențiale. Au fost vizate instituții guvernamentale și operatori din energie, finanțe, transporturi, telecomunicații și sănătate.

Directorul DNSC, Dan Cîmpean, arată că instituția a fost înființată în 2021, a reușit recrutarea primilor angajați noi la finalul lui 2023 și și-a accelerat activitatea în 2025. El consideră necesară o acțiune rapidă și decisivă în contextul geopolitic, tehnologic și de reglementare.

Atacurile ransomware, care blochează accesul la date sau sisteme pentru a cere o răscumpărare, au crescut cu peste 153% față de 2024. DNSC a detectat și gestionat 256 de incidente majore de acest tip și a sprijinit 22 de instituții publice, 115 persoane fizice și 119 persoane juridice afectate.

Printre organizațiile lovite s-au numărat Administrația Națională Apele Române, Complexul Energetic Oltenia și centre de transfuzie sanguină. La Apele Române, atacul a blocat aproape întreaga activitate a instituției și a structurilor teritoriale timp de aproximativ o săptămână.

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