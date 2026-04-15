Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe piețele internaționale, printr-o emisiune de obligațiuni care a fost suprasubscrisă de aproape patru ori. Aceasta este cea mai mare emisiune de obligațiuni din Europa Centrală și de Est, consolidând poziția băncii pe plan regional.

Suprasubscriere record

Interesul a fost, pe bune, copleșitor. Registrul de ordine a atins un total de 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de la peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări. Majoritatea acestora, reprezentând 46% din total, provin din Europa Continentală, dar au participat și investitori importanți din Regatul Unit, SUA sau Asia.

Și nu vorbim de orice fel de investitori. Lista participanților include fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private și instituții supranaționale. Asta arată diversitatea și, mai ales, calitatea bazei de investitori care au încredere în banca românească.

Dobândă redusă, încredere maximă

Cererea uriașă a avut un efect direct și benefic. A contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125%, cât se estima inițial, la 4,75%. E o reducere de peste 30 de puncte de bază. Cum vine asta? Simplu: când mulți se bat pe produsul tău, poți negocia un preț mai bun.

Iar această emisiune de obligațiuni reprezintă primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de agenția de rating Fitch. E drept că succesul nu a venit din senin, ci capitalizează pe încrederea deja existentă în rândul investitorilor internaționali.

V-ați fi așteptat la un asemenea interes într-o piață globală marcată de atâtea incertitudini?

Reacția conducerii BT

Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania, a subliniat importanța momentului. „Mulțumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania și în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit în vânzare, confirmă încă o dată performanță BT și faptul că România este atractivă pentru investitori, chiar și într-un context internațional marcat de incertitudini. Interesul puternic arată soliditatea băncii, precum și rolul tot mai important al țării noastre în regiune. Coordonatele tranzacției – prețul și volumul – sunt un reper pentru băncile din țară noastră în această perioada și astfel ajută întreagă piață, dar și potențialul de finanțare al țării. Sumele atrase ne vor ajută să ne susținem clienții, economia locală și proiectele de investiții – cu curaj și, în același timp, prudent și responsabil”, a declarat acesta.

Detalii tehnice și consultanți

Obligațiunile emise au maturitatea în anul 2032 și vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Acestea sunt eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive (MREL), contribuind la menținerea unui nivel optim de fonduri, distincte de depozitele clienților, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.

Vânzarea a fost coordonată de un consorțiu de bănci de investiții de top: Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley și Nomura, alături de BT Capital Partners. Ca intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a gestionat cererea venită din piața locală și de la instituțiile financiare internaționale.

Consultanții juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

Un istoric de 4 miliarde de euro

Această tranzacție nu este un eveniment izolat. Începând cu anul 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin cele șapte emisiuni de obligațiuni derulate până acum.

Noua emisiune consolidează astfel poziția BT că unul dintre cei mai activi emitenți de pe piața locală și regională.