Costul anual mediu al creditelor noi pentru locuințe în lei a fost de 6,35% în septembrie 2026, față de 7,60% în septembrie 2025, potrivit cifrelor Băncii Naționale a României. Pentru cei care caută un împrumut, scăderea este un reper de comparație, nu dobânda pe care o vor primi automat de la bancă.

În aceeași lună, volumul creditelor ipotecare noi a fost prezentat la 5,3 miliarde de lei. Această sumă nu înseamnă că toți banii au mers către cumpărarea unor locuințe: în statistica BNR, categoria creditelor noi poate cuprinde și împrumuturi mai vechi ale căror condiții de dobândă au fost renegociate.

Costul mediu a scăzut față de începutul anului

Costul anual mediu era de 7,82% în ianuarie 2026, potrivit aceleiași serii de cifre BNR. Până în septembrie a scăzut cu 1,47 puncte procentuale. Față de septembrie 2025, când era 7,60%, diferența este de 1,25 puncte procentuale.

Acest cost anual mediu nu trebuie confundat cu rata medie a dobânzii. BNR raportează separat dobânda medie și costul anual efectiv mediu al creditelor noi pentru locuințe. Prima privește dobânda; al doilea include și costurile creditului luate în calculul indicatorului.

În seria dobânzii medii, valoarea din septembrie 2026 a fost de 5,6%, față de 5,7% în august și 5,9% în ianuarie 2026. Prin urmare, dobânda medie de 5,6% și costul anual mediu de 6,35% descriu două lucruri diferite, chiar dacă se referă la credite pentru locuințe.

Cele 5,3 miliarde de lei nu înseamnă numai case cumpărate

Conform regulilor BNR pentru creditele noi, în această categorie intră atât împrumuturile acordate în luna raportată, cât și cele mai vechi pentru care banca și clientul au renegociat dobânda sau felul în care aceasta se stabilește. Cele 5,3 miliarde de lei nu pot fi citite, așadar, drept suma folosită exclusiv pentru cumpărarea de locuințe.

La calculul dobânzilor medii pentru creditele noi, BNR exclude împrumuturile prin descoperit de cont și creditele pentru care banca a constituit provizioane care acoperă integral riscul de neplată. Seria consultată pentru dobânda medie începe în august 2017 și ajunge până în septembrie 2026; perioada ei nu stabilește, de una singură, dacă volumul de 5,3 miliarde de lei este un record pentru toate lunile din statistica împrumuturilor ipotecare.

Oferta băncii se compară după costul întreg

Media din septembrie descrie creditele cuprinse în statistică, nu prețul unei oferte făcute astăzi unui anumit client. La compararea a două oferte pentru aceeași sumă și aceeași durată, costul anual efectiv, suma totală de plată, comisioanele, costul contului și asigurările obligatorii arată ce poate schimba plata finală.