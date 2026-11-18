Actualizare, 18 noiembrie 2026, ora 00:30. La 17 noiembrie 2026, Nvidia a estimat venituri de 130 de miliarde de dolari pentru trimestrul următor, peste așteptările Wall Street de 125 de miliarde de dolari, potrivit Fortune.

Profitul net al Nvidia a ajuns la 65,287 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 25 octombrie 2026, față de 31,910 miliarde de dolari în perioada comparabilă, potrivit datelor financiare publicate de companie. Profitul diluat pe acțiune a fost de 2,70 dolari, peste estimarea pieței de 2,48 dolari, consemnată de MarketBeat.

La 17 noiembrie 2026, ora 20:00 la New York, acțiunea Nvidia era cotată la 155,60 dolari în tranzacțiile de după program, cu 1,31% peste prețul de închidere din aceeași zi, potrivit Public.com. Cotația era mai mică decât cea de la ora 17:00 prezentată anterior.

Nvidia a anunțat la 17 noiembrie 2026 că intenționează să depună raportul trimestrial 10-Q la SEC în următoarele săptămâni. Compania nu a indicat o dată exactă și nu a explicat motivul depunerii ulterioare.

Știrea inițială, publicată pe 18 noiembrie 2026, la ora 00:11:

Nvidia, condusă temporar de Colette Kress după demisia lui Jensen Huang, a raportat venituri de 115,8 miliarde de dolari pentru trimestrul încheiat la 25 octombrie 2026, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă din 2025. Pentru românii care dețin acțiuni ale companiei, această sumă este un rezultat raportat; cele 130 de miliarde de dolari anunțate pentru trimestrul următor sunt o estimare.

După publicarea rezultatelor, acțiunea Nvidia era cotată la 159,10 dolari la ora 17:00, ora New Yorkului, pe 17 noiembrie. Prețul era cu 3,64 dolari, adică 2,34%, peste cel de la închiderea ședinței obișnuite din aceeași zi, potrivit datelor Public.com. Diferența arată schimbarea prețului unei acțiuni, nu bani încasați automat de fiecare deținător.

Nvidia a publicat rezultatele la ora 16:20, ora New Yorkului, după închiderea ședinței obișnuite a bursei. Prețul de la ora 17:00 este, așadar, o cotație din tranzacțiile de după program, nu prețul la care se va deschide următoarea ședință.

Veniturile s-au dublat față de același trimestru din 2025

Cifra exactă din informațiile financiare publicate de Nvidia este de 115,844 miliarde de dolari pentru cele trei luni încheiate la 25 octombrie 2026. În trimestrul comparabil, încheiat la 26 octombrie 2025, veniturile au fost de 57,006 miliarde de dolari. Compania a anunțat astfel o creștere de 103% față de anul precedent și de 20% față de trimestrul imediat anterior.

Comparația pe primele nouă luni arată venituri de 293,681 miliarde de dolari, față de 147,811 miliarde de dolari în perioada corespunzătoare anului trecut. Nvidia precizează că informațiile financiare suplimentare pentru trimestrul încheiat în octombrie sunt neverificate prin audit.

Cele 130 de miliarde de dolari sunt o prognoză, nu venituri încasate

Pentru trimestrul al patrulea al anului său fiscal 2027, Nvidia estimează venituri de 130 de miliarde de dolari, cu o abatere posibilă de 3% în sus sau în jos. Aceasta înseamnă un interval estimat între 126,1 și 133,9 miliarde de dolari. Trimestrul pentru care este făcută prognoza are o săptămână în plus, astfel că suma nu se compară direct cu un trimestru de aceeași lungime.

În estimare, compania nu a inclus venituri din calculul pentru centrele de date din China. Nvidia anticipează și că între 71% și 72% din vânzări vor rămâne după costurile directe ale produselor, înainte de celelalte cheltuieli. Acest procent nu este profitul care revine unui acționar.

Conducerea s-a schimbat înainte de publicarea rezultatelor

Jensen Huang a demisionat la 12 noiembrie 2026 din funcțiile de director executiv, președinte și membru al consiliului Nvidia. Compania a numit-o pe Colette Kress director executiv interimar; ea își păstrează și funcția de director financiar. Harvey C. Jones a devenit președintele consiliului. Nvidia a anunțat atunci că activitatea, angajamentele față de clienți și planurile pentru produse vor continua fără întrerupere.

Următoarea verificare a prognozei va veni odată cu rezultatele pentru trimestrul al patrulea fiscal. La 17 noiembrie 2026, pagina de rapoarte financiare a Nvidia nu afișa încă data publicării lor.