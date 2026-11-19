Poți cere prin CSALB renegocierea ratei fără proces, dar primul pas este o cerere scrisă către bancă, în care spui ce schimbare vrei. Dacă nu ajungi la o înțelegere directă, trimiți cererea și dovezile la CSALB; procedura este gratuită, însă banca poate refuza negocierea.

Cine poate cere ajutorul CSALB

CSALB, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, primește cereri de la persoane fizice care au o problemă legată de contractul cu o bancă sau cu o instituție financiară nebancară, numită IFN. Dacă instituția are sediul în România, poți depune cererea și când locuiești în străinătate.

Poți cere schimbarea felului în care plătești creditul, reducerea dobânzii ori a comisioanelor, diminuarea sumei rămase de plată sau anularea unor restanțe. CSALB poate trata și probleme legate de carduri, conturi și alte servicii financiar-bancare. Nicio reducere a ratei nu este garantată.

Ce merită să ceri băncii

Pornește de la problema concretă: cât plătești acum, ce s-a schimbat în veniturile sau cheltuielile tale și ce plată poți susține. Dacă ai nevoie de o rată lunară mai mică, poți cere, de pildă, plăți întinse pe o perioadă mai lungă sau reducerea dobânzii. Dacă reclami un comision ori o sumă încasată greșit, arată suma contestată și documentul din care rezultă.

O rată mai mică nu înseamnă neapărat un credit mai ieftin: dacă plățile se întind pe mai mult timp, suma totală de rambursat se poate schimba. Cere oferta în scris și compară rata, durata, dobânda, suma rămasă din credit și totalul de plată înainte și după schimbare. Fără aceste date nu se poate calcula corect cât ai economisi sau cât ai plăti în plus.

Pașii de la bancă la CSALB

Trimite mai întâi băncii sau IFN-ului o cerere scrisă. Descrie problema, spune exact ce soliciți și păstrează dovada trimiterii și numărul de înregistrare, dacă îl primești. Așteaptă răspunsul. CSALB recomandă sesizarea sa dacă răspunsul nu rezolvă problema sau dacă au trecut 30 de zile fără răspuns. Cele 30 de zile sunt un reper pentru acest pas, nu termenul maxim în care poți depune cererea. Pregătește reclamația inițială și răspunsul primit ori dovada trimiterii ei. Adaugă contractul de credit, actele adiționale și, dacă este cazul, contractele de garanție, extrasele de cont și graficul de rambursare. Adună dovezile care susțin schimbarea cerută: acte despre venituri, cheltuieli și sumele contestate, precum și documente medicale sau sociale dacă acestea explică dificultatea de plată. Completează formularul CSALB pentru persoane fizice. Treci banca sau IFN-ul, moneda creditului, ce s-a întâmplat, ce ceri concret și, dacă soliciți bani înapoi, suma și dovezile pe care te bazezi. Trimite cererea online, prin e-mail la [email protected], prin poștă sau personal la Str. Sevastopol nr. 24, etajul 2, sectorul 1, București. Verifică apoi e-mailul, inclusiv pentru un răspuns al băncii.

În cerere, solicitarea poate suna astfel: Am o rată lunară de 1.500 de lei. Veniturile mele s-au schimbat, după cum arată actele anexate. Vă rog să analizați reducerea ratei și să îmi comunicați în scris noua rată, durata, dobânda, suma rămasă din credit și totalul de rambursat. Suma este doar un exemplu; fiecare cerere trebuie să descrie situația și documentele persoanei care o depune.

Poți folosi un reprezentant dacă atașezi și actele care îi dau dreptul să acționeze pentru tine. Pentru întrebări despre depunere, CSALB publică numărul 021 9414.

Cât costă și care sunt termenele

Procedura CSALB este gratuită pentru consumator. Plătești doar eventualul transport al actelor și avocatul sau alt reprezentant, dacă alegi să folosești unul. La rata de 1.500 de lei din exemplu, dacă trimiți cererea online fără avocat, costul procedurii este 0 lei taxă CSALB + 0 lei transport + 0 lei avocat = 0 lei; rata nouă nu se poate calcula din cea veche, fiindcă depinde de oferta negociată.

Nu lăsa cererea pe termen nedefinit. Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 permite refuzul unei sesizări depuse după un an de la reclamația către bancă sau de la fapta care a produs problema; pentru o faptă care continuă, termenul curge de la încetarea ei.

După ce primește cererea și actele, banca sau IFN-ul are 15 zile calendaristice să spună dacă acceptă procedura. Dacă acceptă, este desemnat un conciliator, persoana care analizează cazul și propune o înțelegere; poți contesta motivat desemnarea în trei zile lucrătoare. Procedura se încheie, de regulă, în cel mult 90 de zile calendaristice de la primirea dosarului complet. Într-un caz complicat, termenul poate fi prelungit, iar părțile trebuie anunțate cât se estimează că va mai dura.

Ce se întâmplă cu oferta primită

Conciliatorul poate propune o schimbare a ratei, dobânzii, comisioanelor, perioadei de plată sau a sumei rămase din credit. Tu și banca aveți 15 zile calendaristice să acceptați ori să refuzați soluția propusă. În această procedură te poți retrage; o propunere nu devine acord doar pentru că a fost făcută.

Dacă ambele părți acceptă, CSALB emite o hotărâre. Ea poate fi contestată în termen de 15 zile după ce este comunicată. Dacă nu o contestă nimeni, devine un document care poate fi folosit pentru a cere executarea silită. Dacă una dintre părți refuză propunerea, CSALB comunică rezultatul și căile disponibile mai departe.

Există și arbitrajul, o procedură separată în care soluția este obligatorie pentru ambele părți. El cere acordul scris al băncii și acceptarea de către ambele părți a caracterului obligatoriu. După constituirea tribunalului arbitral, nu te mai poți retrage.

Dacă banca nu acceptă negocierea

Dacă banca refuză, cererea se clasează și concilierea nu începe. Banca poate totuși rezolva problema direct după sesizarea CSALB. Pentru primele nouă luni din 2026, centrul a anunțat că au fost acceptate 460 de hotărâri în dosare bancare și că băncile au rezolvat direct 277 de cereri după sesizare. În acest timp, nicio cerere nu a fost acceptată de IFN-uri pentru negociere prin conciliere.

Dacă CSALB refuză să analizeze reclamația, trebuie să explice motivul în cel mult 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului. O problemă judecată deja sau aflată în instanță poate împiedica analiza la CSALB. Nu presupune că depunerea cererii îți amână rata, penalitățile ori executarea: pentru o măsură temporară, cere separat băncii un răspuns scris și urmărește orice termen dintr-un proces.

Întrebări frecvente

Pot cere ștergerea unei înregistrări din Biroul de Credit?

Nu prin negocierea de la CSALB. Adresează cererea băncii sau IFN-ului care a făcut raportarea.

Pot negocia un credit Prima Casă?

Poți depune o cerere, dar dobânzile, comisioanele și taxele programului sunt stabilite prin reguli speciale. Din acest motiv, banca are foarte puțin loc de negociere pentru ele.

Ce se întâmplă dacă datoria a fost vândută unui recuperator?

Există limite pentru datoriile cedate către firme de recuperare care nu sunt reglementate de Banca Națională pentru această procedură. O cerere împotriva unei astfel de firme nu este tratată ca o negociere obișnuită cu banca.

Pot cere prin CSALB prima de stat pentru economisirea-creditarea locuinței?

Plata primei de stat nu este decisă de bancă, așa că nu poate fi obținută prin negociere cu banca la CSALB.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Ordonanța Guvernului nr. 38/2015; informațiile, formularele și procedurile publicate de CSALB; raportul CSALB pentru primele nouă luni din 2026; comunicatul CSALB din 14 iulie 2026.