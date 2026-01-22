Toată lumea vorbește despre revoluția AI. Toată lumea, mai puțin geniile de pe Wall Street. Investitorii care învârt miliarde pe bază de date par să o ignore. Stau pe tușă. Peste jumătate dintre ei privesc de la distanță cum se desfășoară spectacolul inteligenței artificiale generative.

Un sondaj recent de la Bloomberg, preluat de Business Insider, pune degetul pe rană. Cifrele nu mint. Studiul a chestionat 151 de „quants” – acei investitori care se bazează pe modele matematice ultra-complexe – între aprilie și noiembrie anul trecut. Rezultatul? Un surprinzător 54% dintre ei recunosc că „nu și-au început încă aventura cu AI-ul generativ”.

Paradoxul Wall Street: Tehnologie veche, da. Tehnologie nouă, nu încă

Pare un paradox. Acești magicieni ai cifrelor nu sunt deloc anti-tehnologie, ba chiar din contră. De ani buni, ei folosesc tehnici avansate de machine learning pentru a-și calibra strategiile de tranzacționare. Dar când vine vorba de AI-ul generativ, apasă brusc pe frână. Scepticismul plutește în aer de ceva vreme, confirmat și la o conferință din Londra, unde un director UBS a declarat fără ocolișuri că inteligența artificială nu va ajuta la câștigarea „războiului pentru alfa” – lupta pentru profituri peste media pieței. Se pare că febra generală a AI-ului nu a ajuns încă în birourile unde deciziile de miliarde se iau pe baza unor calcule reci.

Marea problemă: Gunoiul digital și datele nestructurate

De ce atâta precauție? Nu e lipsă de viziune. Problema e mult mai pământeană: calitatea datelor. Gunoiul digital. Angana Jacob, șefa departamentului de date de cercetare la Bloomberg, a explicat situația perfect. Investitorii de acest calibru au nevoie de date impecabile. Curate. Structurate la milimetru. Orice eroare în sistemele lor poate însemna pierderi de neimaginat. Miza e colosală. „Ei lucrează într-un mediu de cercetare foarte controlat, modelele trebuie să fie explicabile, modelele trebuie să fie repetabile”, a spus Jacob pentru Business Insider. Pe de altă parte, AI-ul generativ de azi e antrenat pe mări de date haotice de pe internet, făcându-l imprevizibil și imposibil de verificat după standardele lor de fier.

Munca „ne-glamuroasă” care stă în calea revoluției

Și aici începe munca de hamal. Pregătirea datelor pentru un model AI este o treabă „ne-glamuroasă”, dar absolut „fundamentală”, recunoaște Jacob. Chiar asta face echipa ei de la Bloomberg: construiește produse de date specializate pentru acești investitori, sperând să grăbească adopția. Potențialul AI-ului îi entuziasmează, dar e blocat. Blocat până când datele nu vor fi aduse la un standard decent. Așa că lentoarea lor nu e înapoiere, ci profesionalism dus la extrem. „Este un lucru bun, arată prudența lor”, încheie Jacob. O lecție de rigoare într-o lume orbită de sclipiciul tehnologiei.

Nu doar Bloomberg a văzut oportunitatea

Bloomberg nu e singura firmă care a mirosit oportunitatea. Problema datelor e atât de mare încât a născut o nouă nișă de business. Kirk McKeown, fostul șef pe date la Point72, a și fondat un startup, Carbon Arc. Scopul? Exact acesta: să structureze seturi de date pentru a fi mai ușor de „digerat” de modelele de inteligență artificială. Cursa de pe Wall Street, cel puțin acum, nu e pentru cel mai tare algoritm. Ci pentru cele mai curate date. O bătălie tăcută, departe de ochii lumii, care va decide adevărații câștigători ai revoluției AI.