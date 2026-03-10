Fenomenele meteo extreme lovesc tot mai puternic România, iar valoarea despăgubirilor plătite pentru locuințe și companii a înregistrat creșteri uriașe în anumite regiuni. În vestul țării, plățile pentru daunele provocate de incendii și calamități naturale au crescut de peste trei ori, semnalând un risc tot mai mare pentru proprietăți.

O analiză realizată de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) arată o evoluție îngrijorătoare a despăgubirilor în primele nouă luni ale anului trecut. Potrivit datelor publicate de Economica.net, cea mai mare creștere în valoare absolută a fost în regiunea Nord-Est, unde totalul plăților a ajuns la 74 de milioane de lei, de peste 2,6 ori mai mult față de cele 28 de milioane de lei din aceeași perioadă a anului 2024.

Unde au crescut cel mai mult despăgubirile

Impactul fenomenelor meteo severe, precum ploile torențiale și furtunile violente, se vede clar în cifre. În regiunea Vest, valoarea despăgubirilor a urcat la 63 de milioane de lei, o creștere de peste trei ori față de cele 19 milioane de lei plătite în perioada similară din 2024. Nici sud-estul țării nu a fost ocolit de probleme. Aici, despăgubirile s-au dublat, ajungând la 48 de milioane de lei, comparativ cu 26 de milioane de lei anterior. O creștere de aproximativ 44% a fost înregistrată și în regiunea Centru, unde plățile au totalizat 46 de milioane de lei.

Regiunea București-Ilfov continuă să concentreze cea mai mare valoare a despăgubirilor plătite pentru astfel de riscuri, cu un total de 107 milioane de lei. Această valoare reflectă atât densitatea ridicată a locuințelor asigurate, cât și valoarea mai mare a proprietăților din capitală și din zonele limitrofe.

Reacția asigurătorilor: „Riscurile naturale pot afecta rapid locuințele”

Reprezentanții UNSAR subliniază că aceste cifre demonstrează vulnerabilitatea proprietăților în fața dezastrelor naturale și importanța protecției financiare. Asigurările devin astfel un instrument esențial pentru a face față unor evenimente neprevăzute.

„Creșterile semnificative ale despăgubirilor din anumite regiuni arată că riscurile naturale pot afecta rapid locuințele și bunurile noastre. Asigurările rămân una dintre cele mai eficiente forme de protecție financiară atunci când astfel de evenimente neprevăzute se produc”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR.

Ideea este susținută și de alți experți din domeniu, care insistă pe necesitatea unui plan de rezervă pentru a gestiona pagubele financiare. „În contextul în care furtunile violente, ploile torențiale sau incendiile pot genera pagube majore într-un timp foarte scurt, o asigurare adecvată pentru locuință și bunuri devine #PlanulB necesar pentru a reduce impactul financiar al unor astfel de evenimente neprevăzute”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Recomandarea UNSAR: un #PlanulB pentru toți proprietarii

În fața acestor riscuri tot mai frecvente, UNSAR recomandă tuturor proprietarilor de locuințe, dar și antreprenorilor, să își protejeze bunurile prin polițe de asigurare dedicate. O astfel de poliță poate acoperi o gamă largă de riscuri, de la incendii și furtuni până la inundații sau alte evenimente neașteptate.

Organizația insistă că protejarea proprietăților printr-o asigurare adecvată reprezintă un pas fundamental pentru a reduce impactul financiar al dezastrelor. Acesta este considerat „#PlanulB care ar trebui să fie nelipsit” pentru oricine deține o casă sau o afacere. Asigurările oferă stabilitate financiară și sprijin rapid atunci când apar situații de criză.