Dobânzile la care se împrumută statul român au explodat în ultimele zile, pe fondul crizei politice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, trage un semnal de alarmă serios. Dobânda la 10 ani a urcat rapid la 7,3%, de la un nivel de 6,7% înregistrat la jumătatea lunii aprilie.

Factura crizei politice

Ministrul Finanțelor a explicat pe larg ce înseamnă, pe bune, această criză pentru buzunarul fiecăruia. Lucrurile nu stau deloc bine. Alexandru Nazare a detaliat costurile concrete ale tensiunilor interne, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Costul concret al instabilităţii, în dobânzi, datorie şi rating de ţară. Stabilitatea financiară este principala garanţie de care România are nevoie în acest moment. Dobânda la care se împrumută România pe 10 ani a urcat rapid la 7,3% în ultimele zile, de la aproximativ 6,7% la jumătatea lunii aprilie, în contextul deteriorării percepţiei mediilor investiţionale generată de tensiunile interne. Sunt semnale clare că instabilitatea politică începe să fie deja inclusă în costul finanţării. O evoluţie recentă relevantă este cea a diferenţei între randamentele aferente maturităţii de 10 ani pentru titlurile de stat emise în moneda locală de Ungaria şi România: dacă la începutul anului România se situa sub Ungaria, acum plăteşte 120 puncte de bază (1,20%) peste Ungaria. România se împrumută practic mai scump decât Ungaria pe termen lung, investitorii cerând o dobândă mai mare pentru a compensa riscul perceput”, a explicat acesta.

Pericolul unui rating de țară prăbușit

Iar problemele nu se opresc aici. V-ați gândit ce s-ar întâmpla dacă ratingul de țară al României ar fi retrogradat? Ministrul susține că agențiile de rating monitorizează cu atenție situația și cer claritate. O eventuală trecere la categoria „Junk” (nerecomandat pentru investiții) ar fi un dezastru.

„O eventuală înrăutăţire a ratingului de ţară (trecerea la categoria Junk) ar avea consecinţe grave, însemnând costuri de finanţare mare mai mari, cerere redusă şi acces mai dificil la pieţele externe, o mare parte dintre investitorii instituţionali actuali fiind nevoiţi să nu mai cumpere titluri de stat româneşti şi chiar să îşi reducă expunerile pe România. În cea mai recentă discuţie cu reprezentanţii agenţiei Fitch, de ieri dimineaţă, am transmis clar că România îşi menţine angajamentul pentru consolidare fiscală şi reforme, însă toate acestea vor depinde în continuare de garanţiile de stabilitate pe care vom reuşi să le transmitem în extern”, a precizat Nazare.

Miliardele din PNRR, puse în pericol

Calendarul economic este critic.

Dar instabilitatea lovește și în altă parte. Nazare subliniază că România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro prin PNRR până la 31 august 2026, iar blocajele politice afectează direct capacitatea de a îndeplini jaloanele necesare. E drept că s-au făcut progrese, dar acestea pot fi anulate rapid, mai ales în contextul unei datorii publice care a crescut într-un an de la 54,8% la 59,3% din PIB.

„În paralel, calendarul economic al României este critic. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până la 31 august 2026, iar jaloane importante sunt încă neîndeplinite. Orice blocaj politic afectează direct capacitatea de a finaliza reforme şi de a securiza aceste fonduri. În ultimele luni, România a făcut paşi importanţi: am redus deficitul sub ţinta asumată, menţinând în acelaşi timp investiţiile publice la un nivel ridicat, cu o mai bună absorbţie a fondurilor europene şi reducând costurile de finanţare. Aceste rezultate au fost câştigate cu mult efort şi pot fi rapid pierdute. În acest context, diferenţa esenţială nu este între majorităţi care se pot alia, ci între majorităţi care pot garanta. Economia are nevoie de continuitate, disciplină fiscală şi credibilitate, nu de blocaje”, a precizat sursa citată.

Toată această agitație de pe piețele financiare are o cauză directă în politica internă. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan urmează să fie depusă marți la Parlament. Potrivit surselor politice, textul a strâns deja peste 233 de semnături, incluzând parlamentari de la PSD, AUR, și alte formațiuni mai mici (PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, plus neafiliați).