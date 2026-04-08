Raiffeisen Bank a anunțat la Bursa de Valori București că a primit raportul preliminar al Consiliului Concurenței în investigația care vizează o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea indicelui ROBOR. Reacția băncii nu a întârziat să apară, aceasta pregătindu-se pentru o confruntare pe toate căile legale.

Anunțul oficial de la BVB

Într-un comunicat transmis pieței de capital, banca a detaliat momentul și obiectul documentului primit. Hai să vedem ce spune, mai exact. „La data de 06.04.2026, Raiffeisen Bank Romania a primit raportul preliminar aferent investigaţiei declanşate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1267/24.10.2022, privind o presupusă încălcare a art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a art. 101 alin. (1) lit. a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Investigaţia are ca obiect o posibilă înţelegere şi/sau practică concertată referitoare la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către toate băncile participante la stabilirea acestei rate de referinţă, în cadrul procedurii de ”, a transmis Raiffeisen Bank.

O conduită „conformă cu legea”

Dar ce înseamnă, mai exact, acest raport? E drept că documentul reprezintă doar o etapă procedurală intermediară, anterioară audierilor în fața plenului Consiliului Concurenței. Iar Raiffeisen Bank își menține ferm poziția pe care a prezentat-o pe tot parcursul investigației, subliniind că „conduita sa a fost în permanenţă conformă cu prevederile legale care reglementează funcţionarea pieţei monetare.”

Mai mult, banca anunță că este pregătită de luptă. Reprezentanții săi spun că vor utiliza toate căile procedurale prevăzute de lege pentru a-și prezenta argumentele și a-și susține poziția în fața autorităților, inclusiv a instanțelor de judecată, dacă va fi cazul.

Ce urmează în dosar

Ancheta, deschisă încă din 2022 după creșterea accelerată a dobânzilor pe piața interbancară, vizează în total 10 bănci. Raportul preliminar a fost trimis tuturor acestora după finalizarea etapei de analiză. Următorul pas procedural constă în organizarea audierilor (o etapă esențială în care băncile își pot prezenta apărarea), urmate de decizia finală a autorității de concurență.

Raiffeisen a dat asigurări că va informa corespunzător investitorii și piața cu privire la orice evoluții semnificative ale procedurii.

Amenzi de până la 10% din cifra de afaceri

Miza este, clar, una uriașă.

În cazul în care Consiliul Concurenței va constata, la finalul investigației, că legislația a fost într-adevăr încălcată, sancțiunile pot fi drastice. Legea prevede amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri a băncilor implicate.