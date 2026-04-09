Economia României a înregistrat o creștere de 0,7% în 2025 comparativ cu anul anterior, dar cifrele ascund o realitate mai puțin roz. Ultimul trimestru al anului a adus o scădere puternică, de 1,8%, a Produsului Intern Brut față de trimestrul trei, conform datelor provizorii publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Practic, finalul de an a tras frână de mână.

Datele INS sunt o revizuire a estimărilor anterioare, care anunțau o scădere trimestrială de 1,9%.

Scădere de 1,8% la final de an

lucrurile stau cam așa. Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 496,303 miliarde lei prețuri curente. Asta înseamnă o scădere în termeni reali cu 1,8% față de trimestrul III 2025. Iar dacă ne raportăm la aceeași perioadă din 2024, scăderea este de 1,4%.

Pe seria brută, cifrele arată puțin diferit. Produsul intern brut estimat pentru trimestrul IV 2025 a fost de 573,630 miliarde lei prețuri curente, înregistrând o creștere modestă, de doar 0,2% în termeni reali, față de trimestrul IV 2024.

Imaginea de ansamblu pe 2025

Privind la întregul an, PIB-ul estimat pentru 2025 a atins 1.916,404 miliarde lei prețuri curente. Aici se vede creșterea de 0,7% în termeni reali față de anul 2024. E drept că dinamica PIB nu s-a modificat în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), fiind tot de 0,7%.

Dar cum s-a ajuns aici? Hai să vedem ce sectoare au contribuit și care au tras în jos economia.

Ce sectoare au tras economia în sus (și în jos)

Institutul Național de Statistică oferă o imagine detaliată a contribuțiilor pe categorii de resurse, menționând că nu s-au înregistrat, în general, modificări față de estimarea anterioară (publicată pe 6 martie 2026). Astfel, conform comunicatului oficial: „agricultura, silvicultura şi pescuitul au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,2%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (106,6%). Industria nu a contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat cu faţă de estimarea anterioară (99,8%); construcţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (+0,5%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 107,0% la 106,9%); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante, de la -0,1% la 0,0%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,7% la 99,8%)”.

De la IT la administrație publică

Analiza continuă cu alte ramuri importante ale economiei. Informațiile și comunicațiile și-au păstrat contribuția pozitivă, în timp ce serviciile profesionale au avut un impact negativ. „Informaţiile şi comunicaţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (104,1%). Nici intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (99%). si, nici tranzacţiile imobiliare nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (100,6%). Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport au înregistrat aceeaşi contribuţie la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (96,0%)”, precizează INS.

Nici sectorul public sau cel de spectacole nu au adus surprize. „Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (99,7%); activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,5%)”, se mai arată în comunicat.

Cum s-a cheltuit în economie

Dincolo de producție, cifrele arată și cum au fost utilizați banii în economie. Aici, consumul populației a avut o contribuție mai mică decât se estima inițial, în timp ce cheltuielile statului au fluctuat. Formarea brută de capital fix, adică investițiile, a avut și ea o contribuție revizuită în jos.

Potrivit INS, „din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB în anul 2025, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +0,4% la +0,3%, ca urmare a scăderii volumului său cu 0,1 puncte procentuale de la 100,6% la 100,5%; cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la 0,0% la +0,1%, ca urmare a creşterii volumului său cu 1,3 puncte procentuale de la 99,7% la 101,0%; consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la -0,3% la -0,6%, ca urmare a scăderii volumului său cu 2,2 puncte procentuale de la 96,8% la 94,6%; formarea brută de capital fix, de la +1,0% la +0,9%, ca urmare a diminuării volumului său cu 0,7 puncte procentuale de la 104,1% la 103,4%”.