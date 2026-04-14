Veștile proaste se adună pe frontul economic. Analiștii de la ING Bank estimează că inflația va sări de 10% în lunile următoare, cu un vârf de aproximativ 11% prognozat chiar pentru luna aprilie. În paralel, BCR și-a revizuit deja în creștere prognoza pentru finalul anului, pe fondul scumpirii petrolului cauzate de conflictul din Iran.

Vârf de 11% în aprilie

Datele publicate de Institutul Național de Statistică pentru luna martie au arătat o creștere a indicelui prețurilor de consum de la 9,3% la 9,9% de la an la an, depășind așteptările pieței. Iar ce e mai rău pare că abia urmează. Valentin Tătaru, economistul șef al ING Bank, are o perspectivă deloc optimistă.

„Ne așteptăm ca inflația să depășească/să se mențină peste 10% în lunile următoare, atingând un nivel maxim în aprilie, de aproximativ 11%”, subliniază Tătaru. Ce înseamnă asta, pe bune, pentru buzunarul românului? Scumpiri și mai mari și o presiune uriașă pe Banca Națională să nu miște dobânzile în jos. Specialiștii ING consideră că acest context face improbabilă orice reducere a ratei dobânzii în acest an.

BCR majorează prognoza la 5,1%

Nici de la cealaltă mare bancă comercială nu vin semnale mai bune. Deși cifra din martie (9,9%) a fost conformă cu așteptările lor, impactul conflictului din Iran asupra prețului petrolului i-a forțat pe economiștii BCR să-și recalculeze estimările pentru finalul de an.

„Am revizuit în sens ascendent prognoza noastră privind inflația pentru sfârșitul anului 2026, de la 4,6% anterior la 5,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ajustarea reflectă în principal impactul preconizat al creșterii prețurilor la combustibili în urma izbucnirii conflictului din Iran. Continuăm să anticipăm o decelerare bruscă în cursul verii, odată ce majorările impozitelor indirecte și liberalizarea prețurilor la energie electrică vor ieși din baza statistică”, arată Ciprian Dascălu, economist șef al BCR.

Scenariul de bază ia în calcul o potolire a prețului petrolului în a doua jumătate a anului. Numai că lucrurile pot degenera rapid.

„totusi, dacă șocul se dovedește a fi mai persistent, acesta ar putea determina o creștere a prognozei noastre privind inflația la sfârșitul anului 2026. Ca regulă generală, o creștere de 10% a prețurilor petrolului adaugă aproximativ 0,4 puncte procentuale la inflația de la sfârșitul anului, efectele de a doua rundă reprezentând aproximativ jumătate din aceasta”, precizează Dascălu.

Ce face Banca Națională?

Cu astfel de prognoze pe masă, visul unei reduceri a dobânzii cheie se îndepărtează tot mai mult. Majorările de dobândă sunt considerate foarte puțin probabile, dar BNR ar putea fi nevoită să gestioneze mai strict lichiditatea din piață pentru a tempera presiunile asupra cursului de schimb.

Când am putea vedea, totuși, o relaxare? E drept că părerile sunt împărțite.

Potrivit lui Ciprian Dascălu, „având în vedere profilul inflației pe termen scurt orientat în sus, ne așteptăm ca BNR să ia în considerare eventuale reduceri de dobândă cel mai devreme la ultima ședință a anului, programată pentru noiembrie, care va fi însoțită de o prognoză actualizată. Pe lângă o evaluare mai bună a amplitudinii șocului energetic și a eficacității măsurilor de compensare adoptate de guvern, BNR va urmări probabil mișcările și așteptările BCE”.

Cifrele din spatele scumpirilor

Dincolo de prognoze, cifrele concrete din martie arată o imagine complexă. Inflația de bază CORE2 ajustată (indicatorul urmărit atent de BNR) a scăzut marginal, de la 8,3% la 8,2%. În termeni lunari, prețurile de consum au urcat cu 0,78%.

Pe categorii, alimentele s-au scumpit cu 0,58% față de luna precedentă, în special legumele și carnea. Mărfurile nealimentare au înregistrat un salt de 1,00%, tras în sus de prețurile la combustibili, iar serviciile au crescut cu 0,60%.

Până la urmă, Guvernul a intervenit cu câteva măsuri de atenuare. A prelungit plafonarea prețului la gazele naturale pentru consumatorii casnici cu încă un an, până în aprilie 2027, și a introdus măsuri pentru a limita șocul prețurilor la combustibili. cât de eficiente vor fi acestea în fața valului de scumpiri.