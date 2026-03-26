Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești, a încheiat o inspecție fiscală de amploare la un mare contribuabil. În urma controlului, inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 8 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit.

Baza de impozitare, triplată

În cadrul verificărilor, baza impozabilă a companiei a fost majorată spectaculos, de la aproximativ 26 de milioane de euro la peste 77 de milioane de euro. din acest motiv, impozitul pe profit calculat de organul fiscal a ajuns la 12 milioane de euro, de trei ori mai mare decât suma declarată inițial de societate, care era de circa 4 milioane de euro. V-ați întrebat vreodată cum se poate ajunge la o asemenea diferență?

Hai să vedem ce au descoperit inspectorii.

Servicii intragrup sub lupă

Inspecția fiscală s-a concentrat pe tranzacțiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România. Mai exact, a fost analizat tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup în valoare totală de peste 42 de milioane de euro. Acestea includeau consultanță, IT, contabilitate, resurse umane și logistică.

Iar un semnal de alarmă a fost faptul că, în perioada verificată, profitul companiei reprezenta doar 5,5% din cifra de afaceri. Asta în contextul unui nivel foarte ridicat al cheltuielilor cu serviciile intragrup facturate de afiliații nerezidenți, situație care a indicat un potențial impact de diminuare a bazei impozabile în România.

Profilul real al companiei

Din analiza efectuată a reieșit că societatea verificată desfășura, de fapt, activități de procesare în regim lohn (toll manufacturing). nu deținea drepturi de proprietate asupra produselor finite și nici nu avea responsabilități privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea contractelor cu clienți independenți. Toate aceste funcții erau exercitate de o altă persoană afiliată din cadrul grupului.

Acest profil funcțional a arătat că firma din România își asuma un nivel limitat de riscuri economice. Și totuși, anumite categorii de servicii facturate, precum cele de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală, nu au putut fi corelate cu funcțiile exercitate efectiv de contribuabilul verificat, pe baza documentației prezentate.

Ajustarea bazei de cost

Inspectorii au mai constatat ceva. Nu toate costurile aferente activității operaționale principale, cea generatoare de venituri, au fost reflectate în baza de cost folosită pentru a determina remunerația aferentă activității de procesare. asa ca, echipa de inspecție a procedat la reîntregirea bazei de cost, urmată de aplicarea unei marje de profit determinate conform principiului valorii de piață.

Dat fiind că societatea nu a putut prezenta documente justificative suficiente pentru a individualiza componenta deductibilă a serviciilor intragrup, organele fiscale au ajustat tratamentul fiscal aplicat acestor cheltuieli, în conformitate cu legislația în vigoare.

Acțiunea de control se înscrie în strategia A.N.A.F. de prevenire și combatere a diminuării nejustificate a bazei impozabile prin tranzacții intragrup.