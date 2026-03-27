Deficitul bugetar al României s-a înjumătățit în primele două luni ale anului 2026, ajungând la 14,23 miliarde de lei, adică 0,70% din Produsul Intern Brut. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a subliniat că veniturile totale au crescut cu 15,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând 103,73 miliarde de lei. Cifrele indică un start solid de an.

Nazare: „O evoluție solidă a finanțelor publice”

Într-o postare pe o rețea de socializare, ministrul Finanțelor a detaliat performanța bugetară, confirmând tendința pozitivă. E drept că cifrele par optimiste la prima vedere. „Deficit la jumătate faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent şi infuzie de lichiditate în economie. Execuţia bugetară pe primele două luni din 2026 confirmă o evoluţie solidă a finanţelor publice”, a transmis Nazare. Acesta a adăugat: „Ministerul Finanţelor a publicat ieri cifrele execuţiei bugetare pentru primele două luni din an. Deficitul s-a redus la 0,7% din PIB (14,23 miliarde lei), comparativ cu 1,58% din PIB în aceeaşi perioadă din 2025, ceea ce marchează o scădere semnificativă, de 0,88 puncte procentuale. Colectăm mai bine: veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 15,7%, ajungând la 103,73 miliarde lei, susţinute în principal de colectarea TVA”.

Colectarea TVA, motorul veniturilor

Dar cum s-a ajuns aici, mai exact? Principalul motor al creșterii veniturilor a fost, fără îndoială, colectarea Taxei pe Valoarea Adăugată. Datele oficiale arată o dinamică impresionantă. „Încasările nete din TVA au înregistrat 23,75 miliarde lei, în creştere cu 20,6% comparativ cu anul trecut. Dinamica a fost influenţată de accelerarea încasărilor brute din TVA, de 20,3% an/an, pe fondul creşterii performanţei de colectare”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Iar restituirile de TVA au atins 7,22 de miliarde de lei. Potrivit lui Nazare, această sumă a asigurat „o infuzie importantă de lichiditate în economie şi sprijinind investiţiile mediului privat”. Practic, mai mulți bani s-au întors la firme.

Cheltuieli optimizate și investiții susținute

Și la capitolul cheltuieli, lucrurile par să stea bine. Ministrul vorbește despre o disciplină bugetară consolidată. „Şi la capitolul cheltuieli datele indică o disciplină bugetară consolidată: cheltuielile totale au scăzut, atât în termeni nominali, cât şi ca pondere în PIB. Au fost menţinute priorităţile sociale şi investiţionale, în timp ce cheltuielile de personal şi cele cu bunuri şi servicii au fost optimizate”, a explicat Alexandru Nazare. Concret, cheltuielile totale au fost de 117,96 miliarde de lei, o scădere nominală de 1,6% față de primele două luni din 2025.

Investițiile nu au fost neglijate.

Ba chiar au rămas la un nivel ridicat, cu peste 11 miliarde de lei alocați în ianuarie și februarie. Acești bani au provenit în special din fonduri europene și prin PNRR, ceea ce, în viziunea ministrului, „reconfirmă angajamentul pentru dezvoltare şi modernizare”.

Surprize la impozite și accize

Dincolo de TVA, o creștere spectaculoasă, de 22,3%, s-a înregistrat la încasările din impozitul pe venit și salarii, care au totalizat 13,46 miliarde de lei. Cum vine asta? Explicația stă în avansul masiv al încasărilor din impozitul pe dividende (+57,6%), dar și în creșterea cu 8,7% a încasărilor din impozitul pe salarii, influențată de eliminarea unor facilități fiscale (pentru construcții, sectorul agricol, industria alimentară și IT).

Numai că la accize situația e diferită. Veniturile au însumat 6,90 miliarde de lei, o contracție de 0,9% an/an, cauzată de încasări mai mici din produsele din tutun. În schimb, încasările din accizele pe produse energetice au urcat cu 13,8%. O veste excelentă vine de la Bruxelles: sumele rambursate de Uniunea Europeană au totalizat 8,28 miliarde de lei, o creștere de 87,8% față de anul trecut.

Alexandru Nazare a concluzionat că „România continuă anul cu echilibru şi cu o abordare responsabilă asupra finanţelor publice”. Bugetul pe 2026 este construit pe o creștere economică de 1%, având o țintă de deficit bugetar de 6,2% din PIB, adică 135,684 miliarde de lei pentru întregul an.