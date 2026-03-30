Platforma electronică eLicitatii.anaf.ro, lansată luni de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a înregistrat un succes neașteptat. Peste un milion de accesări au fost contorizate în primele ore de funcționare. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Nazare: Un proces obligatoriu si ireversibil

Ministrul a salutat interesul publicului și a subliniat importanța acestui pas în modernizarea administrației fiscale. „Peste 1 milion de accesări în primele ore pe eLicitatii.anaf.ro – platforma electronică lansată azi de ANAF pentru vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor sechestrate. Digitalizarea administraţiei fiscale nu răspunde doar unei nevoi reale a societăţii – este un proces obligatoriu şi ireversibil”, a scris oficialul.

Platforma, realizată de ANAF în colaborare cu Ministerul Finanţelor, marchează, potrivit acestuia, trecerea de la proceduri birocratice la un sistem digital, deschis și accesibil tuturor.

Mai multa transparenta si acces facil

Iar interesul uriaș, spune ministrul, arată ceva clar. „Interesul ridicat înregistrat în primele ore de la lansare este, un indicator clar că românii îşi doresc mai multă transparenţă şi acces facil la informaţiile publice. De astăzi, orice persoană care accesează eLicitatii.anaf.ro poate consulta bunurile scoase la licitaţie de ANAF, poate urmări procesul şi poate participa în condiţii egale, fără bariere administrative sau geografice. Este un nou pas concret către o administraţie fiscală modernă, transparentă, care oferă acces nediscriminatoriu la informaţii de interes public. Digitalizarea proceselor de publicitate şi valorificare a bunurilor sechestrate de ANAF înseamnă nu doar eficienţă, ci şi trasabilitate şi corectitudine – elemente esenţiale de transparenţă şi pentru utilizarea responsabilă a resurselor publice. De aceea, vom continua să accelerăm procesul de adopţie a soluţiilor digitale care aduc statul mai aproape de cetăţean. Transformarea digitală a administraţiei nu mai este o opţiune, ci o direcţie ireversibilă de dezvoltare”, a transmis ministrul.

Cum functioneaza platforma eLicitatii

Dar cum anume poți cumpăra ceva de pe acest nou site al statului? Platforma, disponibilă la adresa elicitatii.anaf.ro, este structurată în două secţiuni principale: „Publicitate bunuri” şi „Licitaţie bunuri”.

E simplu.

Mai întâi, bunurile sunt promovate timp de 30 de zile în secțiunea de publicitate, pentru a asigura o vizibilitate cât mai mare. În această perioadă, oricine poate consulta informațiile și poate solicita programarea unei vizionări. Numai ca pentru a participa efectiv la licitație este necesară deschiderea unui cont în Spațiul Privat Virtual (SPV), deși vizualizarea bunurilor este liberă pentru oricine. „Prin intermediul platformei se valorifica atât bunuri mobile, cât şi imobile”, precizează reprezentanţii ANAF.

Licitatia online pas cu pas

După expirarea perioadei de publicitate, bunurile trec automat în secțiunea de licitație. Aceasta se desfășoară online pe o perioadă de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului. Persoanele interesate se pot înscrie, pot achita taxa de participare și pot depune oferte. Pasul de licitare este cuprins între 5% şi 15% din preţul iniţial de pornire, care este stabilit prin raportul de evaluare. E drept că, dacă se depune o ofertă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitaţie, se va aplica timp suplimentar pentru a permite și altor ofertanți să participe. La final, cel cu oferta cea mai mare este declarat câștigător.

„În termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitaţiei, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declaraţi adjudecatari sau celor înscrişi la licitaţii, ulterior anulate”, se menţionează în comunicatul ANAF. Pentru plată, adjudecatarul are la dispoziție mai multe opțiuni:

plata online prin card bancar

decontare bancară (internet banking, mobile banking etc.)

mandat poştal

Bunurile vândute pe platformă provin din mai multe surse. E vorba de bunuri sechestrate în cadrul executărilor silite pentru recuperarea datoriilor la stat, dar și de bunuri confiscate în materie penală sau intrate, prin lege, în proprietatea privată a statului.